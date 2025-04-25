سياسة | دولي | أوروبا

الاتحاد الأوروبي منح الحماية لأكثر من 400 ألف طالب لجوء في 2024

منذ 29 دقيقة

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بروكسل: أفادت وكالة إحصاء تابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة أن التكتل منح الحماية لـ437,900 طالب لجوء في عام 2024، بزيادة 7% عن العام السابق.

وذكرت “يوروستات” أن ثلثي الطلبات المقبولة كانت في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

وشكل السوريون والأفغان والفنزويليون الفئة الأكبر من الذين تم منحهم الحماية في دول الاتحاد الـ27، كما هو الحال عليه منذ سنوات.

لكن العديد من الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا، قررت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين منذ سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

ويواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطا لتشديد القيود على الهجرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، كشفت بروكسل عن مقترحات لتسريع طرد المهاجرين غير الشرعيين والحد من خيارات اللجوء المتاحة لمواطني بعض البلدان.

(أ ف ب)

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