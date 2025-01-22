سياسة | دولي | أوروبا

الاتحاد الأوروبي: نأمل التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا

22 - يناير - 2025

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

حجم الخط
2

بروكسل: قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الأربعاء إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ندوش:
    يناير 24, 2025 الساعة 10:28 م

    يا هل ترى ماعم اتشوفوا شو عم يصير بسوريا من انتهاكات كل ما بصير شي فردي او فلول النظام والله حرام اتفقتم جميعا عرب او غرب على السوريين مع دعمكم للنظام المشابه للنظام السابق والساكت عن الحق شيطان اخرس

    رد
  2. يقول ندوش:
    يناير 24, 2025 الساعة 10:37 م

    كيف تريدون التخفيف من العقوبات والنظام جديد لا ينفذ ما يقول بسمع كلامك اصدقك اشوف اللي بيحصل استغرب هل انتم عماة لا ترون ماذا يحصل في سوريا او اتفقتم جميعا مع الطاغي الجديد على قتل الشعب نرجو منكم أن تكونو صادقين منصفين وتتحروا عن ماذا يحصل في سوريا لو كانو صادقين لوثقوا بالفيديوهات أثناء قيامهم بالتفتيش ولكن من أجل أن لا يكشفوا منعوا التصوير استحلفكم بالله لم تتلقوا الفيديوهات عن الانتهاكات

    رد

أخبار ذات صلة

مسؤول أممي: تخفيف العقوبات على سوريا الطريق الأقصر للتعافي
22 - أبريل - 2025
وصول أول باخرة قمح بعد الإطاحة بالأسد إلى اللاذقية
20 - أبريل - 2025
الاتحاد الأوروبي يعلق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
24 - فبراير - 2025
الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا
19 - فبراير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية