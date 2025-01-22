الاتحاد الأوروبي: نأمل التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا

بروكسل: قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الأربعاء إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل.

(رويترز)