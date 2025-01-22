الاتحاد الأوروبي: نأمل التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس
بروكسل: قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الأربعاء إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل.
(رويترز)
يا هل ترى ماعم اتشوفوا شو عم يصير بسوريا من انتهاكات كل ما بصير شي فردي او فلول النظام والله حرام اتفقتم جميعا عرب او غرب على السوريين مع دعمكم للنظام المشابه للنظام السابق والساكت عن الحق شيطان اخرس
كيف تريدون التخفيف من العقوبات والنظام جديد لا ينفذ ما يقول بسمع كلامك اصدقك اشوف اللي بيحصل استغرب هل انتم عماة لا ترون ماذا يحصل في سوريا او اتفقتم جميعا مع الطاغي الجديد على قتل الشعب نرجو منكم أن تكونو صادقين منصفين وتتحروا عن ماذا يحصل في سوريا لو كانو صادقين لوثقوا بالفيديوهات أثناء قيامهم بالتفتيش ولكن من أجل أن لا يكشفوا منعوا التصوير استحلفكم بالله لم تتلقوا الفيديوهات عن الانتهاكات