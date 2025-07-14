سياسة | دولي

الاتحاد الأوروبي ومصر يشكّكان في جدوى الاتفاق مع إسرائيل بشأن مساعدات غزة

منذ 19 دقيقة

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

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بروكسل: قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن الاتحاد يلاحظ مؤشرات على وصول مزيد من الشاحنات والإمدادات إلى قطاع غزة، لكنه لا يرى تحسنًا ملموسًا وكافيًا على الأرض.

جاءت تصريحات كالاس قبيل اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط يُعقد في بروكسل لبحث الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في القطاع، يتضمن زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح بعض المعابر والطرق لتسهيل دخول الإمدادات.

لكن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أعرب عن تشكيكه في فعالية الاتفاق، قائلاً للصحافيين قبل بدء الاجتماع ذاته: “لم يتغير شيء منذ الاتفاق بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات إلى غزة.”

تعكس التصريحات الأوروبية والعربية حالة الإحباط إزاء بطء تنفيذ التعهدات، في وقت يواجه فيه سكان غزة أزمة إنسانية متفاقمة منذ شهور، وسط حصار وتدمير واسع للبنية التحتية.

(وكالات)

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