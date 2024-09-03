الاتحاد الأوروبي “يأسف” لأن منغوليا لم تعتقل بوتين

بروكسل- بلجيكا: أعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن “أسفه” لعدم اعتقال منغوليا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الرسمية لأولان باتور، تنفيذا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال متحدث باسم التكتل في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم امتثال منغوليا، الدولة الموقعة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لواجباتها (القاضية) بتنفيذ مذكرة التوقيف” بحق بوتين.

(أ ف ب)