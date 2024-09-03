سياسة | دولي | أوروبا

الاتحاد الأوروبي “يأسف” لأن منغوليا لم تعتقل بوتين

منذ ساعة واحدة

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بروكسل- بلجيكا: أعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن “أسفه” لعدم اعتقال منغوليا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الرسمية لأولان باتور، تنفيذا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال متحدث باسم التكتل في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم امتثال منغوليا، الدولة الموقعة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لواجباتها (القاضية) بتنفيذ مذكرة التوقيف” بحق بوتين.

(أ ف ب)

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  1. يقول عربي:
    سبتمبر 3, 2024 الساعة 6:03 م

    هاها
    وهل يقيم أحدا لكم وزنا في هذا العالم سوى العرب؟

    رد
  2. يقول Oujdi:
    سبتمبر 3, 2024 الساعة 6:12 م

    سؤالي الى هاد الاتحاد الاوروبي
    لو بوتين كان في دولة أوروبية هل يتجرا اي رئيس دولة لاعتقال بوتين ?

    رد
  3. يقول محمدDZ:
    سبتمبر 3, 2024 الساعة 6:37 م

    اصبح لا احد يثق في الألاعيب الغرب الخبيثة بعد مشاهد الإبادة في غزة فلسطين

    رد

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