الاتحاد الأوروبي يتعهد بإعادة توطين 61 ألف لاجئ في العامين المقبلين

جنيف: أعلنت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يلفا يوهانسون الخميس بأن الاتحاد الأوروبي تعهّد إعادة توطين حوالي 61 ألف لاجئ في بعض الدول المنضوية في التكتل على مدى العامين المقبلين.

وقالت يوهانسون في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى العالمي للاجئين الذي تنظمه الأمم المتحدة في جنيف “منذ العام 2015، أعدنا توطين، ومنحنا الحماية بناء على برامج القبول الإنساني إلى 175 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت “الآن، يسعدني بأن أعلن أن لدي للعامين 2024 و2025 تعهّدات من 14 دولة عضو لإعادة التوطين والدخول الإنساني.. لحوالي 61 ألف شخص”.

سيتم إعادة توطين حوالي 31 ألفا من هؤلاء عبر برامج تديرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأكدت يوهانسون بأن الرقم أعلى بقليل مما كان في السنوات الأخيرة.

ولم تكشف أي الدول الـ14 من أعضاء التكتل الـ27 ستستقبل اللاجئين.

تتيح برامج المفوضية لإعادة التوطين للأشخاص الذين سعوا رسميا للحصول على الحماية في بلد ما الانتقال إلى بلد آخر وافق على استقبالهم وتوفير الحماية الدولية لهم ومنحهم أخيرا حق الإقامة الدائمة.

وذكرت يوهانسون بأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، قدّم أعضاء التكتل الحماية لنحو مليون شخص، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي يستضيف “20 في المئة من لاجئي العالم”.

(أ ف ب)





