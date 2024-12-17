الاتحاد الأوروبي يتعهّد تكثيف التواصل المباشر مع القيادة السورية الجديدة

أنقرة: تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تكثيف “التعامل المباشر” مع القيادة الجديدة في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد.

جاءت تصريحاتها بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح بعثته الدبلوماسية في دمشق وزيادة الدعم لسوريا بينما حدد مجموعة من الشروط التي سيتعيّن على القادة الجدد احترامها.

وفي تصريحات أعقبت محادثات أجرتها في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تتواصل حكومته بشكل دائم مع هيئة تحرير الشام، قالت فون دير لايين إن الاتحاد الأوروبي سيكثّف اتصالاته مع المجموعة التي قادت الفصائل التي أطاحت الأسد.

وقالت “يتعيّن علينا الآن تكثيف ومواصلة تعاملنا المباشر مع هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى”.

تحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع هيئة تحرير الشام المدرجة في بلدان غربية على قائمة المجموعات “الإرهابية”.

وأوفد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع دبلوماسيا رفيع المستوى إلى سوريا للتواصل مباشرة مع السلطات المؤقتة. ونتيجة المحادثات “البنّاءة” التي أجراها، ستعيد بروكسل فتح بعثتها الدبلوماسية في البلاد، وفق ما أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء.

وأعادت تركيا بالفعل فتح سفارتها في دمشق السبت.

وفي ظل التطلعات المستقبلية في سوريا بعد سقوط الأسد، شددت فون دير لايين على ضرورة منع أي عودة لظهور تنظيم “الدولة” الذي هُزم في سوريا عام 2019.

وقالت إن “خطر عودة تنظيم (الدولة).. حقيقية. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك”.

من جانبه، تعهّد أردوغان الذي تحدث إلى جانبها أنه لن يسمح بتحول المنطقة إلى “بؤرة للإرهاب”، مؤكدا أن تركيا ستقاتل تنظيم “الدولة” ومجموعات إرهابية أخرى في المنطقة، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة مصدر تهديد أمني كبير.

وقال “لا يوجد مكان لا لداعش ولا حزب العمال الكردستاني والجماعات المرتبطة به في مستقبل منطقتنا”.

تمويل بقيمة مليار يورو للاجئين

ومنذ العام 2016، أطلقت تركيا سلسلة عمليات عسكرية في شمال سوريا استهدفت خصوصا وحدات حماية الشعب الكردية، المكوّن الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي خاض تمردا استمر عقودا في الأراضي التركية.

وأقرت فون دير لايين الثلاثاء بأنه “يتعيّن التعامل مع مخاوف تركيا المشروعة”.

كذلك، أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تركيا مبلغا إضافيا قدره مليار يورو (1,05 مليار دولار) لمساعدتها في تلبية احتياجات حوالي ثلاثة ملايين لاجئ سوري تستضيفهم بعدما فروا من بلادهم لدى اندلاع التظاهرات السلمية عام 2011 والتي تحوّلت إلى حرب أهلية.

وقالت “هناك مبلغ إضافي قدره مليار يورو للعام 2024 في طريقه” إلى الجانب التركي، موضحة أن الأموال “ستساهم في إدارة الهجرة والحدود بما في ذلك العودة الطوعية للاجئين السوريين”.

وتأمل أنقرة أن يدفع سقوط الأسد الكثير من اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم علما بأن المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب قالت لفرانس برس الثلاثاء إنها لا توصي حاليا بعودة جماعية إلى سوريا قبل أن يستقرّ الوضع.

(وكالات)