سياسة | دولي | أوروبا

الاتحاد الأوروبي يتوعد بالرد بقوة على نقل إيران صواريخ لروسيا

10 - سبتمبر - 2024

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بروكسل: قال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء إن نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا يمثل مزيدا من التصعيد العسكري وإن التكتل “سيرد بقوة” على ذلك.

وأضاف ستانو أن الهيئة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي قدمت بالفعل لأعضاء الاتحاد “مجموعة كبيرة من الإجراءات الحاسمة والمستهدفة” ضد إيران ردا على عملية النقل، وذلك بطلب من جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية.

وذكر ستانو أن تنفيذ أي إجراءات مماثلة يتطلب موافقة جميع دول التكتل السبع والعشرين.

وتابع “نؤكد (أننا) تلقينا معلومات موثوقة عن إرسال صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا”.

وقال “حذر الممثل السامي بوريل إيران مرارا من هذا القرار خلال اتصالاته الثنائية مع الشركاء الإيرانيين”.

وأضاف أن ذلك نقل الصواريخ يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأردف “إرسال صواريخ باليستية سيساعد على الأرجح حملة القصف الروسية المتصاعدة على المدنيين والمدن والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، مما يزيد من القتلى والجرحى المدنيين والدمار”.

وتابع “سيرد الاتحاد الأوروبي بقوة على هذا الدعم للحملة الإرهابية الروسية على سكان أوكرانيا”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 10, 2024 الساعة 5:36 م

    هه على الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ☹️☝️🔥🚀

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  2. يقول مراقب محايد:
    سبتمبر 10, 2024 الساعة 5:59 م

    وماذا تعرفون انتم عن القانون الدولي و القانون الإنساني. رئيسة المفوضية الأوروبية فون ديير لاين مجرمة جرب و هي تدعم جرائم الجيش الإسرائيلي النازي ضد الأطفال في غزة

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