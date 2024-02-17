الاتحاد الأوروبي يجدد دعوة إسرائيل إلى عدم مهاجمة رفح 

بروكسل: جدد الاتحاد الأوروبي، السبت، دعوته إسرائيل إلى عدم شن هجوم عسكري على الفلسطينيين في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في منشور على حسابه بمنصة إكس.

وشدد بوريل على ضرورة حماية جميع المدنيين في غزة بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

كما دعا إسرائيل إلى احترام قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضمن إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وطالب المسؤول الأوروبي إسرائيل بعدم القيام بعمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى “تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل”.

واختتم بوريل حديثه بالقول: “ندعو حماس مرة أخرى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

واستشهد إثر العدوان الإسرائيلي عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها المدمرة على قطاع غزة، نحو مليون و300 ألف فلسطيني في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وتعلن إسرائيل حاليا عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه “منطقة آمنة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(وكالات)





