الاتحاد الأوروبي يحذر من توتر عسكري وشيك في طرابلس 

قوات أمن ليبية في العاصمة طرابلس في 28 مايو/أيار 2025. ا ف ب

طرابلس: حذّرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إلى جانب البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد، في بيان مشترك صدر يوم الخميس، من تفاقم الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس.

وجاء في البيان أن “التقارير تشير إلى استمرار التحشيدات العسكرية في مدينة طرابلس ومحيطها، ما ينذر باشتعال المشهد الأمني وتقويض عملية وقف إطلاق النار بين الجماعات المسلحة”.

وحث البيان جميع الأطراف على التهدئة الفورية، وحلّ النزاعات سلميًا، والالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المتفق عليها.

وأضاف: “نجدد دعوتنا لجميع الأطراف الليبية لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الأذى، وفقًا للقانون الدولي. كما نؤكد التزامنا بمحاسبة كل من يهدد السلام أو يعرض المدنيين للخطر أو يُلحق الضرر بالمؤسسات الوطنية أو العملية السياسية”.

واختُتم البيان بالقول: “يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات، ونحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار بنّاء بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

(د ب أ)