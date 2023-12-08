سياسة | دولي | أوروبا

الاتحاد الأوروبي يدرج اثنين من قادة حماس على قائمة الإرهاب

8 - ديسمبر - 2023

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بروكسل: أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اثنين من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على قائمته للإرهاب، في أعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة في أكتوبر تشرين الأول على بلدات إسرائيلية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الشخصين هما محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى.

وبموجب القرار، ستجمد أموال القائدين وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم الجمعة.

 (رويترز)

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  1. يقول Dr arabi:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 2:36 م

    ومن أين لهم الأصول والأموال يا حسرة.?

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    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 9, 2023 الساعة 8:37 ص

      غباء الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين أعماه عن معرفة هذه الحقيقة 🇵🇸😕✌️🔥🔥

  2. يقول عادل المغربي:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 2:49 م

    هاهاهاهاها على من يظحكون هؤلاء بكلامهم هذا أن محمد الضيف ومروان عيسى عندهم أصول مالية في أوروبا أو أمريكا مشكل الدول الإستعمارية تظن من يخالفها أنه بليد وغير متحضر وبهذا القرار يريدون تأكيد أن رجال حماس بلداء ويضعون أموالهم عند الغرب

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  3. يقول Bugatti:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 2:49 م

    على من تضحكون يا قتلة الأطفال.
    إنقلبة الموازين في هذا العالم .
    حسبنا الله و نعم الوكيل.

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  4. يقول سنان يا سنان:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 3:02 م

    وهكذا لن يتمكن قادة حماس من سحب اموالهم من البنوك في بلجيكا وفرنسا والمانيا وايطاليا وبقية دول الاتحاد!!!!!! اي سخف هذا. هل هذا قرار جدّي؟ هل يتوقع هؤلاء اقناعنا بأن المقاومة تحتفظ باموالها في بنوك اوروبا؟ كان الاولى بالاوروبيين ان يفرضوا عقوبات على شركات الاسلحة الاوروبية والامريكية التي تصدر الاسلحة لقتل اطفال غزة. كان عليهم فرض عقوبات عل قادة جيش الاحتلال واعضاء حكومته وقادة مستوطنيه. فعلا، سخف ما بعده سخف. يبدو ان القارة العجوز وصلت مرحلة الخرف.

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  5. يقول ابن آكسيل:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 3:13 م

    هههها ……! قرار القرن في أوروبا ” الفتية ” ………! ههها ………… نحمد الله اننا عشنا لنرى مثل هذا السقوط الاخلاقي لاوروبا و امريكا ……! تاريخان دمرا النظام العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية : 11 جانفي 2011 ( تاريخ الثورة التونسية المجيدة ) و 7 اكتوبر 2023 ( تاريخ طوفان الأقصى المجيد ) ……!

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