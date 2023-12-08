الاتحاد الأوروبي يدرج اثنين من قادة حماس على قائمة الإرهاب

بروكسل: أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اثنين من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على قائمته للإرهاب، في أعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة في أكتوبر تشرين الأول على بلدات إسرائيلية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الشخصين هما محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى.

وبموجب القرار، ستجمد أموال القائدين وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم الجمعة.

(رويترز)