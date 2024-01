الاتحاد الأوروبي يدرج السنوار على قائمة الإرهاب- (تدوينة)

بروكسل: أدرج الاتحاد الأوروبي زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، على قائمة الإرهاب.

وقال الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في بروكسل إن القرار يأتي “في إطار رد فعل على التهديد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهجماتها الوحشية العشوائية الإرهابية في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر”.

ونتيجة لذلك، سيتم تجميد جميع أموال السنوار وأصوله المالية وموارده الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، لن يتسنى إتاحة أصول أو موارد اقتصادية له سواء بطريق مباشرة أو غير مباشر.

كان الاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل قائد كتائب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى على قائمة الإرهاب في كانون الأول/ ديسمبر.

ويصنف التكتل حركة حماس باعتبارها مجموعة إرهابية منذ 2001.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي يقيم في قطر إلى الآن.

يشار إلى أن السنوار هو أكبر مسؤول سياسي في حركة حماس في قطاع غزة.

ورحب وزير الخارحية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار الاتحاد الأوروبي.

وكتب كاتس عبر منصة “إكس”: “هذا مجرد قرار أخلاقي. أشكر جميع أصدقائنا الذين دعموا هذا القرار”.

I congratulate European Union member states on their decision to add Yahya Sinwar, political leader of the Hamas, to the sanctions lists. This is a just and moral decision. I thank all our friends that supported this decision. This decision is also a result of our diplomatic…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) January 16, 2024