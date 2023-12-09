الاتحاد الأوروبي يدرج “ضباطاً” كباراً من حركة “حماس” على قائمة الإرهاب

صورة يعتقد أنها للقيادي في "حماس"، محمد الضيف، الذي اعتقلته الشرطة الفلسطينية، بحسب تقرير لتلفزيون إسرائيلي، في مايو 2000

بروكسل: أدرج الاتحاد الأوروبي “ضباطاً” عسكريين كباراً في حركة “حماس” على قائمة الإرهاب الخاصة به، وفقاً لما ذكرته، اليوم الجمعة، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي بمثابة سجل لقوانين الاتحاد الأوروبي.

وقد تم إدراج كل من محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة “حماس”، بالإضافة إلى مروان عيسى على القائمة.

ويعتبر كلاهما من قادة حركة “حماس”، والعقول المدبرة للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 تشرين الأول / أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، وأدى إلى احتجاز حوالي 240 آخرين.

ووفقاً للإخطار، سيتم الآن تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى للرجلين.

وإضافة إلى ذلك، لن يتم توفير أي أصول أو موارد اقتصادية لهما سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتدير حركة “حماس” قطاع غزة منذ عام 2007، وقد تم تصنيفها كحركة “إرهابية” من جانب الاتحاد الأوروبي في عام 2001.

(د ب أ)