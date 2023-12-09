الاتحاد الأوروبي يدرج “ضباطاً” كباراً من حركة “حماس” على قائمة الإرهاب

بروكسل: أدرج الاتحاد الأوروبي “ضباطاً” عسكريين كباراً في حركة “حماس” على قائمة الإرهاب الخاصة به، وفقاً لما ذكرته، اليوم الجمعة، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي بمثابة سجل لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وقد تم إدراج كل من محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة “حماس”، بالإضافة إلى مروان عيسى على القائمة.
ويعتبر كلاهما من قادة حركة “حماس”، والعقول المدبرة للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 تشرين الأول / أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، وأدى إلى احتجاز حوالي 240 آخرين.
ووفقاً للإخطار، سيتم الآن تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى للرجلين.
وإضافة إلى ذلك، لن يتم توفير أي أصول أو موارد اقتصادية لهما سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتدير حركة “حماس” قطاع غزة منذ عام 2007، وقد تم تصنيفها كحركة “إرهابية” من جانب الاتحاد الأوروبي في عام 2001.
(د ب أ)
اكبر ارهابيين و ديكتاتوريين و مجرمين عرفهم التاريخ الحديث هما بايدن و النتن ياهو و حكومته …
هه على الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الحقير اللعنات تلوى اللعنات ستصب عليهم من السماء ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق 🇵🇸😕✌️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
هه اتحاد أوروبي عنصري منافق متغطرس يكيل بمكيالين مفلس خاسر عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار العزيز القهار الذي لا تعجزه عصابة الاتحاد الأوروبي القارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز وأمريكا الخبيثة اللعينة شيطانة الحروب وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸😕✌️🔥🔥🔥🔥🔥
على الإتحاد الأوروبي العنصري المنافق البغيض الحقير الخسار والبوار بإذن المنتقم الجبار 🇵🇸😕✌️🔥🔥🔥🔥🔥🔥
هؤلاء فخر الامة ووقود نهضتها
كل من يعارض سياسات امريكا و الغرب فهو في قائمة الارهاب هههههه
مثل هذه القرارات الافتراضيّة تؤكّد أنّ العقل الغربيّ { الأمريكيّ والأوربيّ } يرى الأمور بشكل مقلوب…وهو يحسب نفسه يحسن صنعًًا.هل هناك قائد من المقاومة لديه حسابات شخصيّة في بنوك الغرب؟ الآن الأشخاص العاديون لا يضعون أموالهم فيي البنوك الوطنيّة خشية عليها من الاستحواذ الظالم كما فعلوا في أموال المودعين في لبنان.ثمّ هم يستهدفون الدعاية الفارغة للرأي العامّ لديهم وللحلفاء: نحن معكم في السّراء والضّراء وحين البأس.لذلك شخصيًا
أسمي هذه القرارات؛ كما يقول المضمون المثل الشعبيّ: { الحرامي الذي لا تمسكه كم عصا ستضربه }؟