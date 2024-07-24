الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد أصول البنك المركزي الروسي إلى أجل غير مسمى

بروكسل: ذكرت تقارير صحافية أن مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا الأربعاء لدراسة اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية لتجميد أصول البنك المركزي الروسي “إلى أجل غير مسمى” في إطار العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن وثيقة قالت إنها مقدمة من المفوضية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- إن هذه الخطوة ستتيح لشركاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى “أعلى درجة من القدرة للتنبؤ” بالنسبة لإعادة سداد القروض التي تعتزم دول المجموعة تقديمها لأوكرانيا باستخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.

وكانت دول مجموعة السبع قررت تقديم قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن اقتراح المفوضية سيطبق على نصيب دول الاتحاد الأوروبي من أرصدة تعود للبنك المركزي الروسي في الخارج، وتبلغ قيمتها حوالي 260 مليار يورو.

وبحسب قرار مجموعة السبع، سيتم سداد قروض أوكرانيا المقررة من أرباح الأصول الروسية المجمدة.

أما الخيار الثاني الذي تقترحه المفوضية فهو تمديد أجل تجميد الأصول الروسية من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

يذكر أن مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا، قررت خلال قمتها التي استضافتها إيطاليا الشهر الماضي استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في تقديم حزمة قروض لأوكرانيا للمساهمة في تمويل جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب الروسية التي بدأت ضد أوكرانيا في أواخر شباط/ فبراير 2022.

(د ب أ)