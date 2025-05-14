الاتحاد الأوروبي يدعم فرض عقوبات جديدة على موسكو قبل المباحثات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا

بروكسل: صدقت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على الجولة الـ17 من العقوبات على روسيا، حسبما أكد دبلوماسيون.

وقالت مصادر إن العقوبات الجديدة تهدف لتعزيز الإجراءات ضد ما يطلق عليه أسطول الظل الروسي.

وغالبا ما تساعد هذه السفن غير مؤمن عليها وتحظي بملكية غامضة موسكو في التهرب من القيود الغربية على أسعار النفط. وتمثل هذه السفن خطورة أمنية وبيئية.

ووفقا للمقترح، فإنه سوف يتم منع نحو 200 سفينة من دخول الموانئ الأوروبية. ولن يمكن للسفن التي تخضع للعقوبات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركات الأوروبية.

كما أن هناك خططا لاستهداف عشرات الشركات التي تتحايل على العقوبات الروسية.

وتبنى سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل العقوبات الجديدة، ومن المتوقع أن يتبناها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه العقوبات قبل لقاء محتمل بين الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلادمير بوتين في تركيا غدا الخميس.

(د ب ا)