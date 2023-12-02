سياسة | دولي | أوروبا

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني- (تدوينة)

2 - ديسمبر - 2023

مسؤول الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

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بروكسل: دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني على خلفية استئناف الهجمات على قطاع غزة.

وقال بوريل في بيان نشره عبر منصة “إكس”، السبت، إن “الطريقة التي تمارس بها إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس هي أمر مهم”.

وأضاف: “من الضروري أن تحترم إسرائيل القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب”.

ولفت إلى أن “هذا الأمر ليس مسؤولية أخلاقية فحسب، بل هو مسؤولية قانونية في نفس الوقت”.

وأكد بوريل “ضرورة استئناف الهدنة الإنسانية في غزة والعمل في الوقت نفسه على التوصل إلى حل سياسي شامل من أجل جميع الأراضي الفلسطينية”.

كما عبّر عن أسفه حيال مقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضًا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 15 ألفا و207 فلسطينيين.

وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

(الأناضول)

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  1. يقول عمر علي:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 2:53 ص

    نسمع الكثير من التصريحات بضرورة تطبيق قوانين الحرب الانسانية بما في ذالك حماية المدنيين في غزة ولكن اسراءيل لا تعير اي اهتمام لذلك ومع ذلك لا توجد خطوات واضحة لإلزام اسراءيل بحماية المدنيين الفلسطينيين.

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 5, 2023 الساعة 3:34 م

      إنه النفاق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين 🇵🇸🤕🔥🐒🚀🐒🚀

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