الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني- (تدوينة)

بروكسل: دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني على خلفية استئناف الهجمات على قطاع غزة.

وقال بوريل في بيان نشره عبر منصة “إكس”، السبت، إن “الطريقة التي تمارس بها إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس هي أمر مهم”.

وأضاف: “من الضروري أن تحترم إسرائيل القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب”.

ولفت إلى أن “هذا الأمر ليس مسؤولية أخلاقية فحسب، بل هو مسؤولية قانونية في نفس الوقت”.

وأكد بوريل “ضرورة استئناف الهدنة الإنسانية في غزة والعمل في الوقت نفسه على التوصل إلى حل سياسي شامل من أجل جميع الأراضي الفلسطينية”.

كما عبّر عن أسفه حيال مقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضًا.

This is not only a moral obligation, but a legal one as well.

We also deplore the growing violence in the West Bank where, according to the @UN, 271 Palestinians have been killed since 7 October.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 2, 2023