الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها.. وتركيا تصف الضربات الإسرائيلية على دمشق بـ”عملية تخريب”

إسطنبول- دمشق: دعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، “جميع الأطراف الخارجية” إلى احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وذلك تعليقا على شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على العاصمة دمشق.

وفي وقت سابق الأربعاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين على العاصمة دمشق، استهدفت مبنى وزارة الدفاع السورية في دمشق.

وأعرب متحدث المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية أنور العوني، في بيان، عن “قلق الاتحاد الأوروبي” حيال الاشتباكات في مدينة السويداء جنوب سوريا، مدينا بشدة العنف ضد المدنيين.

ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الثلاثاء في السويداء، وحماية المدنيين دون تمييز، وإنهاء خطاب الكراهية.

وأكد العوني أن الإدارة السورية مسؤولة عن تخفيف التوتر في المنطقة واستعادة الهدوء وضمان محاسبة جميع الجناة.

وأضاف: “في ضوء الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ندعو جميع الأطراف الخارجية إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها”.

من جانبها، دانت تركيا الأربعاء الضربات الإسرائيلية على رئاسة الأركان السورية في دمشق، معتبرة أن هدفها زعزعة استقرار البلاد.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن “الهجمات الإسرائيلية على دمشق بعد تدخلاتها العسكرية في جنوب سوريا، تمثّل عملية تخريبية تستهدف جهود سوريا لضمان السلام والاستقرار والأمن”.

وأضافت الوزارة أن سوريا لديها فرصة تاريخية للعيش بسلام والاندماج في العالم بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول.

مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإسرائيلية

ومن جهته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، عن “إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإسرائيلية على سوريا، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرقا للقوانين والأعراف الدولية، ومساسا خطيرا بالأمن والاستقرار الإقليمي”.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أكد البديوي أن “استمرار هذه الهجمات المتكررة والمتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد تصعيدا غير مسؤول، واستخفافا بجهود المجتمع الدولي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة”.

وشدد الأمين العام على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ورفضه التام لأي “تدخل خارجي يمس بسيادتها أو يفاقم من معاناة شعبها الشقيق”، داعيا المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل الجاد على حماية الشعب السوري، والحفاظ على سيادتها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

في السياق، حضّ المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك الأربعاء جميع الأطراف على التراجع والانخراط في حوار يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، بعيد تحذير إسرائيل السلطة الانتقالية من مغبّة التعرض للدروز في السويداء وشنّها ضربات عدة قرب رئاسة الأركان العسكرية.

وفي منشور على منصة “إكس”، كتب براك “ندين بشدة العنف ضد المدنيين في السويداء”، مضيفا “على جميع الأطراف التراجع والانخراط في حوار هادف يفضي إلى وقف إطلاق نار دائم”، مشددا على ضرورة “محاسبة المرتكبين”.

