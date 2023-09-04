سياسة | دولي | أوروبا

الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الروسية قبل الاجتماع بشأن اتفاق الحبوب

منذ 57 دقيقة

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

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بروكسل: أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين الهجمات التي شنتها روسيا مؤخرا على البنية التحتية الأوكرانية ودعا موسكو للعودة إلى الاتفاق من أجل شحن الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود.
وقال متحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مهاجمة منشآت تصدير الحبوب الأوكرانية تظهر مجددا أن أفعال روسيا تتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء في العالم وتعرض ملايين الأشخاص الضعفاء في مختلف أنحاء العالم للخطر.
وقال المتحدث إن أفعال روسيا ذات “طبيعة بشعة” حيث تستفيد موسكو من الأسعار المرتفعة في السوق العالمية من جهة ومن حقيقة أنها تصدر حاليا المزيد من الحبوب من جهة أخرى.
وأضاف المتحدث أن روسيا استهدفت مؤخرا منشآت لتصدير الحبوب الأوكرانية، ومن بينها البنية التحتية في الموانئ في دلتا الدانوب.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد مجددا استعداده لاستئناف اتفاق تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود، ولكن بعد تلبية كل المطالب الروسية.
وخلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي على البحر الأسود اليوم الاثنين، قال بوتين إن العقوبات الغربية على روسيا تعيق صادراتها من الحبوب والأسمدة والتكنولوجيا الزراعية.
وقال بوتين إنه عندما يتم رفع تلك القيود على صادرات المنتجات الزراعية الروسية، سيكون منفتحا على استئناف الاتفاق، الذي يعرف باسم “مبادرة حبوب البحر الأسود”.
(د ب أ)

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