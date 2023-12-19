الاتحاد الأوروبي يدين “بشدة” هجمات الحوثي في البحر الأحمر

أنقرة: قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد يدين “بشدة” هجمات تنفذها جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل العابرة من البحر الأحمر.

وفي تدوينة على منصة “إكس” مساء الاثنين، أضاف بوريل إن “تعطيل الملاحة الدولية والأمن البحري أمر غير مقبول ويجب إيقافه”.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي “يدين بشدة” هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وقال: “ننسق مع شركائنا من أجل مواجهة هذه التهديدات للسلام والأمن بشكل فعال”.

وفي 19 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وتوعدت جماعة “الحوثي” مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، “تضامنا مع فلسطين”، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وتوالت هجمات “الحوثي” ضد سفن تقول الجماعة إنها “مرتبطة بإسرائيل”، الأمر الذي دفع عدة شركات شحن، إلى تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

(الأناضول)