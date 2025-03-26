الاتحاد الأوروبي يدين رسوم ترامب الجمركية على السيارات المستوردة

بروكسل: أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت فون دير لاين في بيان: “أعبر عن بالغ أسفي لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية من السيارات”، ووصفت هذه الرسوم بأنها “سيئة للأعمال التجارية، وأسوأ للمستهلكين على حد سواء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وأضافت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل السعي إلى حلول تفاوضية، مع الحفاظ على مصالحه الاقتصادية”.

وتابعت: “بصفتنا قوة تجارية رئيسية ومجتمعا قويا يضم 27 دولة عضوا، سنعمل معا على حماية عمالنا وشركاتنا ومستهلكينا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي”. وأشارت إلى أن الإعلان الأخير لترامب و “التدابير الأخرى التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في الأيام المقبلة” سيتم تقييمها الآن.

رئيس وزراء كندا يعتبر رسوم ترامب على السيارات “هجوما مباشرا”

وفي مونتريال، ردّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بغضب الأربعاء على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على كل واردات بلاده من السيارات، بما في ذلك تلك المصنّعة في كندا، واصفا هذه الخطوة بأنّها “هجوم مباشر” على كندا.

وقال كارني “سندافع عن عمّالنا. سندافع عن شركاتنا. سندافع عن بلدنا. وسندافع عنه معا”.

وأضاف أنّ هذه الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 25% “ستؤذينا، لكن بتكاتفنا خلال هذه الفترة، سنخرج أقوى”.

(وكالات)