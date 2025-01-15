الاتحاد الأوروبي يراقب الأزمة الفرنسية- الجزائرية دون الانخراط فيها تجنبا لانعكاسات على مفاوضاته مع الجزائر حول اتفاقية الشراكة

لندن- “القدس العربي”:

لا ترغب المفوضية الأوروبية بالانخراط المباشر في الأزمة الفرنسية- الجزائرية رغم ارتفاع بعض الأصوات التي تطالب بهذا الأمر، وذلك تجنبا لمزيد من التوتر لاسيما في وقت تبحث فيه مع الجزائر مستقبل اتفاقية الشراكة.

وتمر العلاقات بين فرنسا والجزائر بأسوأ الأزمات خلال العقدين الأخيرين، حيث جرى تجميد الزيارات الرسمية الحكومية ولم يعد يجري الحديث عن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا أو إيمانويل ماكرون إلى الجزائر. وتنسب مختلف التحاليل السياسية الأزمة بالدرجة الأولى إلى ما يفترض انحياز فرنسا إلى موقف المغرب بسبب الصحراء الغربية. ومن ضمن هذه التحاليل، افتتاحية جريدة لوموند الثلاثاء الماضي.

ويراقب المهتمون هل سيتدخل الاتحاد الأوروبي وخاصة مؤسسة المفوضية الأوروبية أم لا لصالح فرنسا في مواجهة الجزائر. وترتفع أصوات السياسيين من اليمين المتطرف ووسائل الإعلام المرتبطة بهم منادية بهذا التدخل. وكذلك أصوات بعض المعتدلين، ومنها ما أقدم عليه لوران كاستيو عضو البرلمان الأوروبي الذي وجّه رسالة إلى رئاسة المفوضية الأوروبية، وفق لوجورنال دو ديمانش، دعا فيها إلى إعادة النظر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في ضوء ما اعتبره “عداء الجزائر لفرنسا”.

في رسالته، يبرز كاستيو تدهور العلاقات الثنائية بشكل كبير بين فرنسا والجزائر، على وجه الخصوص بـ”الاعتقال التعسفي“ للكاتب بوعلام صنصال في الجزائر، وعودة المؤثر الجزائري دوالمن إلى فرنسا. وكما يشير لوران كاستيو، يمتد هذا المناخ المتوتر إلى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ككل. ويؤكد أنه ”في يونيو 2024، شرع الاتحاد الأوروبي في إجراءات ضد الجزائر بسبب القيود التجارية المطبقة منذ عام 2021، في انتهاك لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، كما يوضح النائب اليميني في البرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتعلق بتراخيص محددة للواردات الزراعية والسيارات، أو إطار عمل للمساهمات الأجنبية في الشركات الجزائرية.

ويجري الحديث في الصحافة الفرنسية عن رسائل أخرى من طرف نواب من اليمين في البرلمان الأوروبي يلحون على ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي. غير أن المعطيات حتى الآن تشير، وفق مصادر سياسية من البرلمان الأوروبي لـ”القدس العربي”، إلى استبعاد انخراط ملموس ومباشر للمفوضية الأوروبية أو البرلمان الأوروبي بدعم فرنسا ضد الجزائر، وإن حدث، فسيكون رمزيا. ويعود تجنب الاتحاد الأوروبي الى عاملين، وهما:

في المقام الأول، انخرط الاتحاد الأوروبي في دعم دول أوروبية في مواجهة أخرى غير أوروبية وكانت النتيجة عكسية. ومن ضمن الأمثلة، وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب إسبانيا في أزمتها مع المغرب سنة 2021، وكانت النتيجة توترا كبيرا في العلاقات بين الرباط والمفوضية الأوروبية. وكرر الاتحاد الأوروبي دعمه لصالح إسبانيا في أزمتها مع الجزائر سنة 2022، ولم ينتج التدخل عن نتائج لصالح مدريد بل كانت سلبية. وتتخوف المفوضية الأوروبية من أن الوقوف إلى جانب بعض الأعضاء في أزمات قد تكون عابرة، سيدفع الدول الأخرى إلى تقليل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

في المقام الثاني، دخلت مراجعة اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مرحلة حاسمة، وتستعد الجزائر لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق الساري منذ عام 2005. وتدرك المفوضية الأوروبية حساسية هذه الاتفاقية وصعوبة تجديدها مع ضرورة الحفاظ عليها، لاسيما في وقت بدأت الجزائر تراهن على شركاء اقتصاديين مثل تركيا والصين. ولا تريد المفوضية بدعمها الكبير لفرنسا جعل الجزائر أكثر تطرفا في المفاوضات.