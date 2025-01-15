الاتحاد الأوروبي يراقب الأزمة الفرنسية- الجزائرية دون الانخراط فيها تجنبا لانعكاسات على مفاوضاته مع الجزائر حول اتفاقية الشراكة

لندن- “القدس العربي”:
لا ترغب المفوضية الأوروبية بالانخراط المباشر في الأزمة الفرنسية- الجزائرية رغم ارتفاع بعض الأصوات التي تطالب بهذا الأمر، وذلك تجنبا لمزيد من التوتر لاسيما في وقت تبحث فيه مع الجزائر مستقبل اتفاقية الشراكة.
وتمر العلاقات بين فرنسا والجزائر بأسوأ الأزمات خلال العقدين الأخيرين، حيث جرى تجميد الزيارات الرسمية الحكومية ولم يعد يجري الحديث عن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا أو إيمانويل ماكرون إلى الجزائر. وتنسب مختلف التحاليل السياسية الأزمة بالدرجة الأولى إلى ما يفترض انحياز فرنسا إلى موقف المغرب بسبب الصحراء الغربية. ومن ضمن هذه التحاليل، افتتاحية جريدة لوموند الثلاثاء الماضي.
ويراقب المهتمون هل سيتدخل الاتحاد الأوروبي وخاصة مؤسسة المفوضية الأوروبية أم لا لصالح فرنسا في مواجهة الجزائر. وترتفع أصوات السياسيين من اليمين المتطرف ووسائل الإعلام المرتبطة بهم منادية بهذا التدخل. وكذلك أصوات بعض المعتدلين، ومنها ما أقدم عليه لوران كاستيو عضو البرلمان الأوروبي الذي وجّه رسالة إلى رئاسة المفوضية الأوروبية، وفق لوجورنال دو ديمانش، دعا فيها إلى إعادة النظر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في ضوء ما اعتبره “عداء الجزائر لفرنسا”.
في رسالته، يبرز كاستيو تدهور العلاقات الثنائية بشكل كبير بين فرنسا والجزائر، على وجه الخصوص بـ”الاعتقال التعسفي“ للكاتب بوعلام صنصال في الجزائر، وعودة المؤثر الجزائري دوالمن إلى فرنسا. وكما يشير لوران كاستيو، يمتد هذا المناخ المتوتر إلى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ككل. ويؤكد أنه ”في يونيو 2024، شرع الاتحاد الأوروبي في إجراءات ضد الجزائر بسبب القيود التجارية المطبقة منذ عام 2021، في انتهاك لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، كما يوضح النائب اليميني في البرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتعلق بتراخيص محددة للواردات الزراعية والسيارات، أو إطار عمل للمساهمات الأجنبية في الشركات الجزائرية.
ويجري الحديث في الصحافة الفرنسية عن رسائل أخرى من طرف نواب من اليمين في البرلمان الأوروبي يلحون على ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي. غير أن المعطيات حتى الآن تشير، وفق مصادر سياسية من البرلمان الأوروبي لـ”القدس العربي”، إلى استبعاد انخراط ملموس ومباشر للمفوضية الأوروبية أو البرلمان الأوروبي بدعم فرنسا ضد الجزائر، وإن حدث، فسيكون رمزيا. ويعود تجنب الاتحاد الأوروبي الى عاملين، وهما:
في المقام الأول، انخرط الاتحاد الأوروبي في دعم دول أوروبية في مواجهة أخرى غير أوروبية وكانت النتيجة عكسية. ومن ضمن الأمثلة، وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب إسبانيا في أزمتها مع المغرب سنة 2021، وكانت النتيجة توترا كبيرا في العلاقات بين الرباط والمفوضية الأوروبية. وكرر الاتحاد الأوروبي دعمه لصالح إسبانيا في أزمتها مع الجزائر سنة 2022، ولم ينتج التدخل عن نتائج لصالح مدريد بل كانت سلبية. وتتخوف المفوضية الأوروبية من أن الوقوف إلى جانب بعض الأعضاء في أزمات قد تكون عابرة، سيدفع الدول الأخرى إلى تقليل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
في المقام الثاني، دخلت مراجعة اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مرحلة حاسمة، وتستعد الجزائر لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق الساري منذ عام 2005. وتدرك المفوضية الأوروبية حساسية هذه الاتفاقية وصعوبة تجديدها مع ضرورة الحفاظ عليها، لاسيما في وقت بدأت الجزائر تراهن على شركاء اقتصاديين مثل تركيا والصين. ولا تريد المفوضية بدعمها الكبير لفرنسا جعل الجزائر أكثر تطرفا في المفاوضات.
الاتحاد الاوروبي في ازمة اقتصادية خانقة نتيجة الحرب الاوكرانية و الازمة السياسية في فرنسا و المانيا. و في حاجة ماسة لتجديد اتفاق الشراكة مع الجزائر لانه المستفيد الوحيد منه، بالاضافة الى حاجته للغاز الجزائري. اما الجزائر فهي على العكس متضررة منه كثيرا و تود تحسين بنوده لصالحها و اذا لم تستطع فالبدائل كثيرة. منها التعامل مع البلدان الاوروبية منفردة، اي العلاقات الثنائية، بالاضافة الى الصين و تركيا و روسيا الخ….
دول عدية اوروبية تعترف بشكل او بآخر بمغربية الصحراء..
منها المانيا اسبانيا فرنسا.. وأخرى تساند مقترح الحكم الذاتي.
ولا اظنها ستقبل التدخل في قراراتها السيادية..
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ووجب تقييم الامور كما هي فيما يخص العواقب الاقتصادية..
اذا قرانا الدخل القومي الجزائري سنويا بقرابة 240 مليار دولار..
مع الدخل القومي لولاية واحدة فقط بفاريا مثلا فهو 770 مليار اورو.
وهذه ولاية واحدة .. بعدها نجمع على مستوى دولة.. ثم على مستوى الاتحاد الاوروبي..
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لا اظن ان للاقتصاد اي وقع في الامر.. بل هناك وقع سياسي واستراتيجي قد يمس بأمن الغرب
واوروبا تحديدا .. فقد يلجأ نظام الجزائر الى تسهيل حضور روسيا والصين على مشارف اوروبا.
لذلك الامر لا زال في هدوء.. طبعا الدبلماسية قبل كل شيئ.
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والشاهد على ما تقدمت به هو الخرجة الاخيرة البارحة لوزير خارجية روسيا وبشكل غريب جدا
بادلاء رأيه في ضرورة ايجاد حل لازمة البوليساريو بعيدا عن فرض الامر الواقع.. منتقدا هنا بطريقة غير مباشرة
موقف فرنسا واسبانيا والولايات المتحدة باعترافها بمغربية الصحراء.. رغم ان روسيا بصدد تجديد اثفاق الصيد
البحري في شواطئ الصحراء المغربية كأمر واقع تقبل به.
مع احترامنا للكاتب الا اننا نلاحظ دوما دورانه في حلقة واحدة لا تخرج عن عدائه للجزائر . وعلى الصحراء الغربية تحديدا . الصحراء ملفها في الامم المتحدة وليس في الجزائر او المغرب . واذا حاولت كل دولة في هذا العالم ان تبني حدودها على مزاعم تاريخية لما قبل القرن 20 فان العالم كله سيتغير ولن تبقى اي دولة بمنعزل عن الكارثة . والدول التي كانت تحت الاحتلال مجبرة احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال .
قضية فلسطين ضاعت اذا .. صح..
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هي نتاج ما فعله الاستعمار ايضا..
وبتعبيرك الفلسطينيون مجبرون على
احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار..
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وماذا عن مبدأ مساندة الشعوب في التحرر..
لماذا وجب عليهم التحرر وليس القبول بآثار المستعمر..
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تناقض انتقائي واضح..
إلى الأخ ابن الوليد. يناير 16, 2025 الساعة 11:48 ص
مجرد تساؤل.
ماذا عسى روبيو أن يفعل !!!؟؟؟
لم أطلع بعد على تصريح روبيو، لكن وجب التذكير أن ترامب لا تهمه لا أفريقيا، الصحراء الغربية بعدما حصل على يريده.
في عهده، سفارة أمريكا في المغرب بقيت بدون سفير، وعين سفيرا فقط ليشرف على التحضير وتوقيع اتفاقيات التطبيع.
ما يهمه، هو صراعه مع الإتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، وإيران، ومشكل الشرق الأوسط، وتوسيع مساحة الكيان، ومشكل الهجرة، لا سيما المكسيكية، فضلا عن المشاكل الداخلية، وأولها الحرائق التي أتت على الأخضر واليابس في لوس أنجلس.
وما يهمه ضم كندا، وقناة باناما، وجزيرة غريلاند.
في مقال نشرته “لوموند لفرنسية” يوم:07/11/2024، جاء فيه ما نصه:
“خلال ولايته الأولى، لم يقم الرئيس الأمريكي المنتخب بزيارة القارة قط ولم يبد أي اهتمام هناك، باستثناء الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. وخلال حملته الانتخابية، لم يذكر حتى كلمة أفريقيا” انتهى الاقتباس
وعلى افتراض أنه فتح قنصلية، وجدد اعتراف بمغربية الصحراء، فلن يغير حكم محكمة العدل الدولية ولا حكم محكمة العدل الأوروبية، ولن يستطيع أن يفعل شيئا في مجلس الأمن، لأن لافروف قد جدد خلال عرض نتائج الدبلوماسية الروسية لعام 2024 رفضه لتغريدة ترامب.
إلى الأخ ابن الوليد
مجرد تساؤل.
ما قيمة الاعترافات الدولية على القضية الصحراوي !!!؟؟؟
جاء في تعليقك ما نصه: “دول عدية أوروبية تعترف بشكل أو بآخر بمغربية الصحراء..منها ألمانيا اسبانيا فرنسا”
لكن جميعهم يخضعون لأحكام محكمة العدل الأوروبية، ويمتثلون للقرارات المفوضية الأوربية، وكليهما لا يعترف بمغربية الصحراء. مما يجعل تلك الاعترافات مجرد تصريحات دبلوماسية، لا أثر لها على القانون والشرعية الدولية.
بوريطة قال في أحد تصريحاته:”يصل عدد دول الاتحاد الأوروبي، التي تعبر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي إلى أكثر من 20 دولة، في وقت بلغ هذا العدد 113 دولة على المستوى الدولي” انتهى
في مقال نقلته “القدس العربي” عن مجلة “ليكسبريس” الفرنسية يوم:29/12/2024، جاء فيه ما نصه:
“من وجهة نظر استراتيجية بحتة، اقتصادية وجيوسياسية، أليس من مصلحة فرنسا “اللعب” مع المغرب، كما فعلت الولايات المتحدة، إسبانيا أو ألمانيا” انتهى الاقتباس
حتى الكيان الصهيوني يتلاعب بالمغرب، بدليل خرائط النتن ياهو التي تظهر المغربية بحدوده الرسمية، لأنه لا يريد إغضاب الجزائر عدوته الوحيدة فوق الأرض بعد حماس، فأسمعوا وشاهدوا وأشهدوا، ماذا يقول غوفرين سفيرها في المغرب، ابتداء من الدقيقة 42:
http://www.youtube.com/watch?v=ZU2azAlZcYU
باختصار شديد ،أن الأزمة الحالية بين فرنسا والجزائر لها سبب وحيد وأوحد،يتعلق الأمر باعتراف فرنسا بمغربية الصحراء.
فقط فرنسا هي من ايدت الحكم الذاتي في الصحراء الغربية و هي نادمة لان الرد الجزائري ضرب مصالحها في العمق و هي الان تحاول لملمة السقطة المكارونية بينما اسبانيا تراجعت و الان هي تصطف مع الموقف الاوروبي الذي يؤيد جل تفاوضي يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره .
“فقط فرنسا” ؟؟؟!!!!!
و من قال لك أن إسبانيا تراجعت عن الإعتراف بالحكم الداتي؟؟؟؟
لمادا التظليل؟؟
اعلن البارحة ماركو روبيو.. وزير خارجية امريكا المقبل
في حديثه للجنة في مجلس الشيوخ ان اعتراف امريكا
بمغربية الصحراء أمر غير رجعي. وأنه مهتم جدا
بالتعاون مع المغرب من اجل غرب افريقيا…
ويبدو انه مصمم على هذا…
قال وزير الخارجية الإسباني أمس أمام لجنة برلمانية بأن اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء ثابت ولارجعة عنه.
يا ولدمسعود. و ماذا عن اسبانيا و أمريكا و ألمانيا و الدول الأفريقية و دول الخليج و دول جنوب أمريكا. يبدو أنك استيقظت متأخرا.
أقتبس هنا من تعليق لصاحب التعاليق المميزة الأخ غزاوي ” شهادة لشاهد من أهل أوروبا :/
قال كزافيي دريانكور في مذكراته “اللغز الجزائري”، ما نصه:
“أنني معجب بإصرارهم، والطريقة التي يُجيدون بها تركيع محاوريهم، ونحن الفرنسيين منهم طبعا” انتهى الاقتباس.
فرنسا وأوروبا تعرف بأنها أمام خصم عنيد يجيد تركيع محاوريه .
لهذا قال ماكرون أن فرنسا تشارك الجزائر في الأبناء ولم يرض عليه النظام الجزائري ولو بكلمة
طزززززززز في الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين يطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان ✌️🇵🇸😎☝️