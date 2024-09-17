الاتحاد الأوروبي يزيد مشترياته من الغاز المسال الروسي

إسطنبول: رفع الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي في يوليو/ تموز الماضي، 13.5 بالمئة على أساس شهري، لتبلغ 565.7 مليون يورو (611 مليون دولار)، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط الماضي.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، الثلاثاء، نقلا عن بيانات رسمية، إن العميل الرئيسي هو إسبانيا، التي زادت مشترياتها بأكثر من الضعفين إلى 240.8 مليون يورو (260 مليون دولار).

على النقيض، خفضت فرنسا، ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي، مشترياتها في يوليو 11 بالمئة إلى 210.4 ملايين يورو (227 مليون دولار).

وبعد رحلة تراجع حاد في مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي، عانت دول أوروبية من مصادر استيراده بسبب وجود طلب متنام في مناطق أخرى حول العالم.

وأضافت سبوتنيك: “اشترى الاتحاد الأوروبي ما قيمته 4 مليارات يورو (4.32 مليارات دولار) من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري”.

وكانت واردات التكتل بلغت ما قيمته 5.5 مليارات يورو (5.94 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي أكثر من مناسبة، صرحت موسكو بأن الغرب ارتكب “خطأ فادحا” برفضه شراء الهيدروكربونات من بلادها، “وستتعرض لارتفاعات في أسعار الغاز”، بحسب وزارة النفط الروسية.

(الأناضول)