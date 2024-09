الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح معابر تعزز المساعدات إلى غزة- (تدوينة)

بروكسل: طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إسرائيل بفتح معابر إضافية إلى جانب الممر البحري من قبرص حتى يتسنى وصول مساعدات أكبر إلى غزة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشتش على منصة التواصل الاجتماعي إكس “مع دعمنا للممر البحري من قبرص، ندعو إسرائيل إلى فتح معابر إضافية حتى يتسنى دخول مساعدات أكبر إلى غزة، بما في ذلك الشمال، وتخفيف القيود الجمركية عموما”.

While supporting 🇨🇾 maritime corridor, we call on 🇮🇱 to open additional crossings so more aid can reach #Gaza, including the North, and to ease overall customs restrictions.

Joint statement after ministerial meeting by @EU_Commission, 🇨🇾, 🇬🇧, 🇺🇲, 🇦🇪, 🇶🇦https://t.co/QQsK1BiOaG

