سياسة | دولي

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح معابر تعزز المساعدات إلى غزة- (تدوينة)

13 - مارس - 2024

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بروكسل: طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إسرائيل بفتح معابر إضافية إلى جانب الممر البحري من قبرص حتى يتسنى وصول مساعدات أكبر إلى غزة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشتش على منصة التواصل الاجتماعي إكس “مع دعمنا للممر البحري من قبرص، ندعو إسرائيل إلى فتح معابر إضافية حتى يتسنى دخول مساعدات أكبر إلى غزة، بما في ذلك الشمال، وتخفيف القيود الجمركية عموما”.

(رويترز)

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