سياسة | دولي | أوروبا

الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق في قصف قرب مكتب الصليب الأحمر في غزة- (تدوينة)

22 - يونيو - 2024

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

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بروكسل: دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت الى إجراء تحقيق في قصف دام ألحق أضرارا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وكتب بوريل على منصة اكس “يدين الاتحاد الأوروبي القصف الذي ألحق أضرارا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. ثمة حاجة الى تحقيق مستقل وينبغي محاسبة المسؤولين عنه”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 22, 2024 الساعة 4:17 م

    هه اتحاد أوروبي عنصري منافق متغطرس يكيل بمكيالين يسكت عن جرائم عصابة الشر الصهيونية نازية الفاشية المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ثم عندما يتعلق بمكتب الصليب الأحمر يعني كلمة صليب لوحدها تثير الشبهات وهات هات ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 22, 2024 الساعة 4:18 م

    قصف آلاف الفلسطينيين لا يثير التحقيقات أما قصف مكاتب الصليب الأحمر يا عيني يثير التحقيقات، تعسا للقارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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