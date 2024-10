الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق في قصف قرب مكتب الصليب الأحمر في غزة- (تدوينة)

بروكسل: دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت الى إجراء تحقيق في قصف دام ألحق أضرارا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وكتب بوريل على منصة اكس “يدين الاتحاد الأوروبي القصف الذي ألحق أضرارا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. ثمة حاجة الى تحقيق مستقل وينبغي محاسبة المسؤولين عنه”.

The EU condemns the shelling which damaged the @ICRC office in #Gaza and led to dozens of casualties.

An independent investigation is needed and those responsible must be held accountable.

Protection of civilians is an obligation under Geneva Conventions.

1/2

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 22, 2024