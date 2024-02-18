الاتحاد الأوروبي يطلق الاثنين عملية “أسبيدس”.. والحوثيون: الحل يكمن في إيقاف العدوان

صنعاء – “القدس العربي”::

يطلق الاتحاد الأوروبي يوم غد الاثنين، عملية (أسبيدس)؛ وهو الاسم الرمزي لعملية التحالف البحري الأوروبي لحماية سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر، من خلال قوة “لردع المزيد من الهجمات وحماية التجارة البحرية الحيوية”.

وتأتي هذه العملية بعد إطلاق عمليتي “حارس الازدهار” التي تقودها الولايات المتحدة بمشاركة نحو 20 دولة لحماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر بالإضافة إلى عملية (بوسيدون آرتشر)، والمتمثلة في القصف الصاروخي والغارات الجوية التي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف في العمق اليمني؛ في محاولة لإعاقة عمليات قوات “أنصار الله” في البحر الأحمر.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومع تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا ودخول التوترات مرحلة تصعيد لافت في يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت جماعة “أنصار الله” أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية المشروعة.

وطبقا للموقع اليوناني “greekcitytimes” ستشمل عملية الاتحاد الأوروبي، “التي سيكون مقرها اليونان وتقودها إيطاليا، المانيا وفرنسا وربما دولا أخرى مشاركة”.

وقال اليوم الأحد: “على عكس عملية “حارس الازدهار” التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تشن غارات جوية ضد أهداف الحوثيين، ستكون عملية “أسبيدس” دفاعية بحتة، وتعتمد على مجموعة من السفن والطائرات لتوفير درع وقائي للسفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. ويعكس هذا النهج رغبة الاتحاد الأوروبي في تهدئة الوضع مع ضمان المرور الآمن للبضائع عبر الممر المائي الحيوي”.

تعليقًا على ذلك؛ قال عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين لـ”الجزيرة نت”: ليس من مصلحة أي دولة أن ينطلي عليها التضليل والخداع الأمريكي، فالهجمات البريطانية والأمريكية الإرهابية الهمجية على بلدنا ليست سوى لحماية سفن المحتل الإسرائيلي. ولا حاجة أو مشروعية لعسكرة البحر الأحمر وإشعالِ حروب في المنطقة، فالنتائج ستكون عكسية، وستكون هذه الدولة ومثيلاتها شريكة لأمريكا وبريطانيا في تهديد الملاحة البحرية الدولية والإضرار بها، وستتحمل النتائج معهما، وستكون الكلفة باهظة عليها.

وأضاف: إن كان لدى أي دولة قلق على سفنها وملاحتها البحرية فيمكنها تبديده بالمزيد من التنسيق، بدلاً من التورط في حرب لا ناقة لها فيها ولا جَمل. إننا لا نستهدف تلك السفن لمحدودية السلاح لدى الكيان الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا، ولكن لما يقوم به من إبادة لأهل غزة ولدورهما في حماية واستمرار إجرامه هناك.

واستطرد: لذا ننصح أي دولة بالحذر من أن تجرها أمريكا إلى التورط في البحر الأحمر خدمةً للصهيونية، فهي ستدخل نفسها في مأزق ليست في حاجة إليه، إذ ستلحق بنفسها وباقتصادها أضرارا كبيرة من دون نتيجة، وعليها أن تأخذ العبرة من تجربة الأمريكي والبريطاني الفاشلة في هذا الإطار.

وتابع: فإذا كانا قد فشلا – بالرغم من ترسانتهما القوية وتقنياتهما المتطورة- في حماية سفنهما ومدمراتهما وبوارجهما فضلاً عن فشلهما في توفير الحماية للسفن الإسرائيلية، فلن تكون مشاركة دولٍ أخرى إلا مشاركةً في الفشل والهزيمة العسكرية والسياسية والأخلاقية، وزيادةً للتوتر وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، ولم ولن تجدي نفعا. نقول لدول الاتحاد الأوروبي إن الحل يكمن في الضغط لإيقاف العدوان وإنهاء الحصار على غزة، فهذا ما ينسجم مع المبادئ والقيم والأخلاق.

ثلاثة صواريخ وسفينتان

إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، في بيان عن عمليات يوم أمس السبت، إن قواتها دمرت ثلاثة صواريخ كروز متنقلة وسفينة مسيرة ومركبة مسيرة تحت للماء للحوثيين، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي لوحظ فيها أن لدى الحوثيين مركبات مسيرة تحت الماء.

وقالت: “إنه بين الساعة الثالثة وحتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت صنعاء يوم 17 فبراير /شباط نفذت القيادة المركزية الامريكية خمس ضربات بنجاح في اجراء للدفاع عن النفس ضد سفينة (USV) وسفينة سطحية (UUV) وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وهذا أول استخدام ملحوظ من قبل الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات في 23 أكتوبر/ تشرين الأول”.

وشهدت محافظة الحديدة الأسبوع الماضي تصعيدا أمريكيًا وبريطانيا من خلال قصف يومي استهدف مناطق في مديريات الدريهمي والصليف وبيت الفقيه ومركز المحافظة.