الاتحاد الأوروبي يطلق نظاما آليا لمراقبة الحدود بعد شهرين

بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء إطلاق العمل بنظام آلي لمراقبة الحدود في 12 تشرين الأول/أكتوبر، يتم عبره الاستغناء عن ختم جواز السفر للمسافرين من خارج التكتل.

وسيقوم النظام الجديد بتسجيل تفاصيل المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي وبياناتهم البيومترية إلى جانب تاريخ الدخول والخروج، بحيث يمكن تتبع تجاوزات مدد الإقامة والدخول المرفوض.

وأوضح المفوّض الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر “سيساعدنا هذا في معرفة من يدخل الاتحاد الأوروبي ويغادره”.

غير أن تطبيق هذا النظام الذي كان موضع نقاش لنحو عشر سنوات، سيتم تدريجيا.

وأضاف برونر “سيتاح للدول الأعضاء والمسافرين والشركات الوقت اللازم للتكيف مع النظام الجديد”.

وأثار نظام “الدخول والخروج” تحفظ بعض شركات النقل التي تخشى أن يؤدي إلى أوقات انتظار أطول للمسافرين إلى أوروبا بالقطارات والعبارات والطائرات.

وأعلن رئيس بلدية لندن صادق خان العام الماضي أن هذا الإجراء سيُسبب “فوضى” في محطة سانت بانكراس، مركز قطارات يوروستار في العاصمة البريطانية.

وحذّرت السلطات البريطانية مواطنيها من أن “بضع دقائق” إضافية من الانتظار ستُطلب من “كل مسافر” عند عبور الحدود.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الحملات الإعلامية ستُسهّل إطلاق هذا النظام، مشيرة إلى أنه “سيجنب الهجرة غير الشرعية ويحمي أمن المواطنين الأوروبيين”.

تُشارك تسع وعشرون دولة في هذا النظام، أي جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء قبرص وأيرلندا، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

(أ ف ب)