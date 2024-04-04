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الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية جديدة- (تدوينة)

4 - أبريل - 2024

حراس أمن عند بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء

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صنعاء: عبر الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة مئة ريال يمني، “الأمر الذي أدى إلى تصعيد في المجال الاقتصادي“.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي، في اليمن عبر حسابها على منصة “إكس”، “إن القرارات الأحادية الجانب المفضية إلى مخاطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقويض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين”.

وأضافت “ليس هذا ما يحتاجه اليمنيون حاليا”، مشيرة إلى أن “الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية هو السبيل الوحيد للمضي قدما”.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن أنها ستواصل دعم دور البنك المركزي اليمني والمحافظ أحمد غالب المعبقي (التابع للحكومة الشرعية) في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.

ويوم السبت الماضي، أعلن الحوثيون إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال “في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة”، في خطوة أحادية قوبلت برفض واستنكار من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

(د ب أ)

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