سياسة | عربي | فلسطين

الاتحاد الأوروبي يعرب عن “قلقه البالغ” إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية

1 - مارس - 2025

حجم الخط
1

تل أبيب: أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن “قلقه البالغ” إزاء تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية.

ووفقا لبيان الاتحاد الأوروبي، فإن الهجوم الذي استمر 40 يوما، والذي تركز بشكل أساسي في الأحياء الواقعة بمخيمات اللاجئين، “أسفر عن سقوط العديد من القتلى، ونزوح نحو 40 ألف فلسطيني من منازلهم، وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية”.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي من خلال ضمان حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية، وتمكين النازحين من العودة الآمنة إلى منازلهم.

كما شدد البيان على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات حازمة ضد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تزايد عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تقيد حرية التنقل هناك وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وجاء في بيان الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي: “مع اقترابنا من شهر رمضان المبارك، ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لضمان احتفالات سلمية”.

يذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب أراض أخرى، خلال حرب عام 1967. ويقيم اليوم نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في تلك المناطق بين 3 ملايين فلسطيني، بينما يطالب الفلسطينيون بهذه الأراضي لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 1, 2025 الساعة 8:52 م

    اتحاد أوروبي عنصري منافق متغطرس يكيل بمكيالين ينافق جهارا نهارا من جهة يرسلون أسلحتهم الفتاكة القذرة لحصد أرواح الفلسطينيين منذ 1948 ومن جهة أخرى يتباكون على ما يحدث من مجازر ومذابح للفلسطنيين على يد عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

مسؤولة أوروبية: حزمة بقيمة 175 مليون يورو لسوريا “رسالة واضحة” لدعم تعافي البلاد
5 - يونيو - 2025
ما الدوافع وراء عودة بريطانيا إلى أوروبا؟
2 - يونيو - 2025
ماذا بعد تهديد الاتحاد الأوروبي لإسرائيل.. هل سينفذ وعيده أم يصبح مهمشا أكثر؟
2 - يونيو - 2025
لوقف إبادة غزة.. 2000 موظف بالاتحاد الأوروبي ينتفضون ضد إسرائيل 
30 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية