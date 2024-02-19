الاتحاد الأوروبي يعلن إطلاق مهمة عسكرية لحماية التجارة بالبحر الأحمر

بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، انطلاق عمليات مهمة بحرية أوروبية باسم “أسبيدس” لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات جماعة “الحوثي” اليمنية.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أن عمليات “أسبيدس” الأمنية البحرية الدفاعية انطلقت اليوم بهدف “استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج”.

وأشار البيان إلى أن العمليات تشمل مضيقي باب المندب وهرمز والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي.

وأكد أن العمليات “تضمن وجودا بحريا للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها هجمات الحوثيين سفنا تجارية دولية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

(الأناضول)