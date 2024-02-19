سياسة | دولي | أوروبا

الاتحاد الأوروبي يعلن إطلاق مهمة عسكرية لحماية التجارة بالبحر الأحمر

منذ ساعتين

حجم الخط
1

بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، انطلاق عمليات مهمة بحرية أوروبية باسم “أسبيدس” لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات جماعة “الحوثي” اليمنية.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أن عمليات “أسبيدس” الأمنية البحرية الدفاعية انطلقت اليوم بهدف “استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج”.
وأشار البيان إلى أن العمليات تشمل مضيقي باب المندب وهرمز والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي.
وأكد أن العمليات “تضمن وجودا بحريا للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها هجمات الحوثيين سفنا تجارية دولية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول احمد عبد القادر:
    فبراير 19, 2024 الساعة 2:02 م

    الاصح هو حماية امدادات الاحتلال بينما تقتلون غزة جوعا و عطشا بواسطة السيسي

    رد

أخبار ذات صلة

إسبانيا ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين إذا لم تتفق أوروبا على ذلك
منذ 36 دقيقة
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بصدد الموافقة على نشر مهمة بحرية في البحر الأحمر
منذ 8 ساعات
الاتحاد الأوروبي يجدد دعوة إسرائيل إلى عدم مهاجمة رفح 
17 - فبراير - 2024
“الاغتصاب” في قلب الخلاف الأوروبي.. انقسام حول تعريفه يعرقل مكافحة العنف ضد النساء
17 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية