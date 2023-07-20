الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في أوكرانيا وروسيا ودول أخرى

بروكسل: ذكر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنه فرض عقوبات على 18 فردا و5 كيانات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوكرانيا وروسيا.

وقال التكتل في بيان إن وزيري التعليم والعدل في حكومة طالبان والقائم بأعمال رئيس القضاة في المحكمة العليا الأفغانية من بين 6 أفراد عوقبوا بسبب العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

كما فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية بحق 12 شخصا آخر و5 كيانات مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في روسيا، في إشارة إلى الأشخاص الذين أساءوا استخدام تقنية التعرف على الوجه للقيام “باعتقالات تعسفية” وإصدار أحكام ذات دوافع سياسية ضد منتقدي الكرملين علنا مثل أليكسي نافالني وفلاديمير كارا-مورزا.

(رويترز)