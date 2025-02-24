سياسة | دولي | أوروبا

الاتحاد الأوروبي يقول لإسرائيل إنه “عاجز عن إخفاء قلقه” من الوضع في الضفة الغربية

24 - فبراير - 2025

منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

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بروكسل: أعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين خلال لقاء في بروكسل مع وزير الخارجية الإسرائيلي عن “قلقه” إزاء الوضع في الضفة الغربية.

وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس “نراقب الوضع عن كثب ولا يمكننا إخفاء قلقنا بشأن الضفة الغربية”.

وأعلنت إسرائيل الأحد أنها طردت مع حظر العودة نحو 40 ألف فلسطيني من سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة حيث يشن الجيش عملية واسعة منذ شهر.

وتأتي هذه العمليات في وقت تبدو فيه الهدنة في قطاع غزة هشة للغاية. ويفترض أن تنتهي المرحلة الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير في غزة بعد 15 شهرا من الحرب، في الأول من آذار/مارس لكن المفاوضات بشأن مواصلة العملية لم تبدأ بعد.

وشددت كالاس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر على أن “وقف إطلاق النار فرصة حقيقية لكسر دوامة العنف ولا بد من الانتقال إلى المرحلة الثانية”.

ومن المفترض أن تنهي المرحلة الثانية الحرب نهائيا ويعارضها اليمين المتطرف حليف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ما يهدد بقاء حكومته.

وأعلن ساعر في ختام الاجتماع في بروكسل “استمعت إلى مواقف كل الدول الأعضاء وبدّدت مخاوفهم وعرضت المقترحات الإسرائيلية”.

وفي قطاع غزة منذ بدء الهدنة، تم تسليم إسرائيل 29 رهينة إسرائيلية بينهم أربعة متوفين، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 أسير فلسطيني.

(أ ف ب)

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  1. يقول مراقب محايد:
    فبراير 24, 2025 الساعة 7:39 م

    أوروبا خاصة المانيا النازية و فرنسا و ايطاليا و النمسا و بولندا و تشيكيا شريك مباشر في عمليات الإبادة الجماعية و قتل اطفال غزة و حرق المستشفيات

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 24, 2025 الساعة 8:14 م

    اتحاد أوروبي عنصري منافق متغطرس يكيل بمكيالين هو السبب في طرد هذه الشرذمة الصهيو نازية الفاشية من قارة أوروبا القارة النازية التي خلقت الصهيونية وأرسلتها إلى قلب فلسطين العام 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️☹️☝️🔥🐒🔥

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  3. يقول الكروي داود النرويج:
    فبراير 24, 2025 الساعة 10:09 م

    و ماذا بعد هذا القلق ؟
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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