الاتحاد الأوروبي يقول لإسرائيل إنه “عاجز عن إخفاء قلقه” من الوضع في الضفة الغربية

بروكسل: أعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين خلال لقاء في بروكسل مع وزير الخارجية الإسرائيلي عن “قلقه” إزاء الوضع في الضفة الغربية.

وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس “نراقب الوضع عن كثب ولا يمكننا إخفاء قلقنا بشأن الضفة الغربية”.

وأعلنت إسرائيل الأحد أنها طردت مع حظر العودة نحو 40 ألف فلسطيني من سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة حيث يشن الجيش عملية واسعة منذ شهر.

وتأتي هذه العمليات في وقت تبدو فيه الهدنة في قطاع غزة هشة للغاية. ويفترض أن تنتهي المرحلة الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير في غزة بعد 15 شهرا من الحرب، في الأول من آذار/مارس لكن المفاوضات بشأن مواصلة العملية لم تبدأ بعد.

وشددت كالاس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر على أن “وقف إطلاق النار فرصة حقيقية لكسر دوامة العنف ولا بد من الانتقال إلى المرحلة الثانية”.

ومن المفترض أن تنهي المرحلة الثانية الحرب نهائيا ويعارضها اليمين المتطرف حليف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ما يهدد بقاء حكومته.

وأعلن ساعر في ختام الاجتماع في بروكسل “استمعت إلى مواقف كل الدول الأعضاء وبدّدت مخاوفهم وعرضت المقترحات الإسرائيلية”.

وفي قطاع غزة منذ بدء الهدنة، تم تسليم إسرائيل 29 رهينة إسرائيلية بينهم أربعة متوفين، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 أسير فلسطيني.

(أ ف ب)