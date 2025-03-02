الاتحاد الأوروبي يندد بحماس وإسرائيل على خلفية عدم تمديد المرحلة الأولى من هدنة غزة

بروكسل- بلجيكا: ندد الاتحاد الأوروبي الأحد بما وصفه رفض حماس قبول تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، محذرا من أن منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع “يهدد بتداعيات إنسانية”.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية أنور العوني، في بيان “يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار”، مضيفا أن التكتل “يعرب عن دعمه القوي للوسطاء”.

أضاف العوني أن “وقفا دائما لإطلاق النار من شأنه أن يسهم بإطلاق سراح كل الرهائن الإسرائيليين المتبقين مع ضمان توفر الشروط الضرورية لبدء التعافي وإعادة الإعمار في غزة”، موضحا أن “جميع الأطراف لديها مسؤولية سياسية لجعل هذا حقيقة”.

ورفضت حماس بشكل مستمر تمديد وقف إطلاق النار، مفضلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق التي يمكن أن تنهي الحرب بشكل دائم.

وكرر الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى “وصول كامل وسريع وآمن ودون قيود للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع للفلسطينيين المحتاجين، والسماح وتسهيل العمل للعاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية بشكل فاعل وآمن داخل غزة”.

وأعلنت إسرائيل الأحد أنها أوقفت دخول السلع والإمدادات إلى غزة، محذرة من عواقب إضافية إذا لم توافق حماس على تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

بدورها، اتهمت حماس إسرائيل بالسعي إلى تقويض الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير وصمدت على الرغم من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بانتهاكها وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن مراحلها التالية.

(أ ف ب)