الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو

بروكسل (بلجيكا): أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.

وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة “تقدّما مرضيا” في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027.

ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة إلى أن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.

والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي.

ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس/ آذار 2024 اتفاق “شراكة استراتيجية” بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.

وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل/ نيسان 2024.

(أ ف ب)