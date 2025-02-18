الاتحاد الإسباني: الحكام يشعرون بالغضب من الإساءة بعد واقعة طرد بلينغهام

مدريد: قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن الحكام يشعرون بالغضب من الإساءة التي تعرض لها زميلهم خوسيه مونويرا مونتيرو بعد طرده جود بلينغهام لاعب ريال مدريد، ما يعكس “الكراهية والعنف اللفظي” الذي يتعين على حكام المباريات تحمله.

ويعتقد مونتيرو أن لاعب وسط إنكلترا (21 عاما) وجه له ألفاظا بذيئة خلال التعادل 1-1 على ملعب أوساسونا، وأشهر له بطاقة حمراء مباشرة. لكن بلينغهام ومدربه كارلو أنشيلوتي قالا إن الحكم كان مخطئا.

وقال الاتحاد الإسباني للعبة في بيان في وقت متأخر أمس الاثنين: “يرفض الحكام المحترفون بشدة الهجمات والتهديدات التي يتلقاها زميلنا خوسيه لويس مونويرا مونتيرو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تستهدفه شخصيا فحسب، بل تستهدف عائلته أيضا.

وتابع: “تضاف هذه الهجمات للكراهية والعنف اللفظي اللذين نواجههما أثناء أداء عملنا أسبوعيا، واللذين يتحولان في الفئات الأدنى للأسف الشديد لعنف جسدي في كثير من الحالات”.

وربما يتعرض بلينغهام لإيقاف طويل بموجب لائحة استخدام “عبارات أو مواقف مسيئة” تجاه حكام المباراة، لكن اللاعب قال إن الحكم أساء فهمه.

(رويترز)