الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدعم رئيسه في فضيحة القبلة

مدريد: أبدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم السبت دعمه لرئيسه لويس روبياليس الذي يواجه عاصفة من الانتقادات بعدما أمسك برأس اللاعبة جيني إيرموسو وقبلها على الفم خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.

وفي بيان صدر في الساعات الأولى من صباح السبت، قال الاتحاد إنه سيتخذ الإجراءات القانونية للدفاع عن روبياليس مشيرا إلى أنه سيثبت كذب إيرموسو أو من يتحدثون نيابة عنها بشأن ما حدث. ولم يوضح البيان المنشور على موقع الاتحاد ماهية الإجراءات القانونية التي يعتزم اتخاذها.

ورفض روبياليس الجمعة الاستقالة على خلفية أحداث يوم الأحد الماضي وقال إن القبلة كانت “عفوية ومتبادلة ومبهجة وحدثت بالتراضي”، في حين قالت اللاعبة إنها لم تكن بالتراضي وإنها شعرت بأنها تعرضت “لاعتداء”.

وحظيت اللاعبة بدعم الحكومة الإسبانية، التي لا يمكنها إقالة روبياليس لكنها أدانت ما قام به وقالت إنها ستلجأ إلى محكمة رياضية لإيقافه.

وفي بيان مشترك أرسله اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا، قالت 23 لاعبة تألفت منهن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم بينهن إيرموسو، وكذلك 32 لاعبة أخرى، إنهن لن يخضن مباريات دولية طالما استمر روبياليس في منصبه رئيسا للاتحاد.

وقالت إيرموسو في نفس البيان إن القبلة لم تكن بالتراضي، مضيفة “أريد أن أوضح أنني، كما يظهر في الصور، لم أوافق في أي لحظة على قبلته وبالطبع لم أسع على أي حال لحمل الرئيس”.

وفي البيان الصادر السبت، قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم “سيتخذ الاتحاد ورئيسه الإجراءات القانونية المناسبة بالنظر لخطورة ما جاء ببيان اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا”.

وأضاف “في ظل حكم القانون… تبطل الحقائق والأدلة الآراء ويتم دحض الأكاذيب في المحكمة. سيظهر الاتحاد ورئيسه كل كذبة نشرها شخص نيابة عن اللاعبة أو اللاعبة ذاتها”.

وأرفق الاتحاد البيان بأربع صور من حفل توزيع الميداليات وقال إنها توضح صحة ادعاء روبياليس بأن إيرموسو حملته.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع مسؤول باتحاد اللاعبات المحترفات في إسبانيا هاتفيا للحصول على تعليق.

وكان من المتوقع أن يستقيل روبياليس خلال اجتماع طارئ للاتحاد الجمعة لكنه تمسك بمنصبه قائلا إن “النسويين المزيفين يحاولون القضاء عليّ”.

(رويترز)