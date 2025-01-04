الاتحاد الإسباني يصدم برشلونة بقراره

قالت سلطات كرة القدم الإسبانية اليوم السبت إن داني أولمو وباو فيكتور لاعبي برشلونة لن يتمكنا من المشاركة مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى المحلي في النصف الثاني من الموسم بعد رفض أحدث محاولة من النادي القطالوني لتمديد تسجيلهما.

وكان أولمو لاعب الوسط (26 عاما)، الذي ساعد إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا العام الماضي، جزءا لا يتجزأ من فريق برشلونة هذا الموسم بينما اقتصرت مشاركة المهاجم فيكتور (23 عاما) كبديل إلى حد كبير.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وتعاقد برشلونة مع أولمو في أغسطس آب مقابل نحو 55 مليون يورو (56.7 مليون دولار) وفيكتور في يوليو تموز، لكن لم يسجلهما إلا في النصف الأول من الموسم بسبب أمور تتعلق بسقف الرواتب في الدوري الإسباني.

وقال الاتحاد الإسباني للعبة ورابطة الدوري في بيان مشترك إنهما رفضا طلب تسجيلهما في النصف الثاني من الموسم، قائلين إنه لا يمكن تجديد التصريح الملغى للاعب من نفس النادي في نفس الموسم.

وقال الاتحاد الإسباني “وافقت لجنة المراقبة على عدم منح الموافقة المسبقة أو التصريح النهائي الذي طلبه برشلونة للاعبي الفريق دانييل أولمو كاربخال وباو فيكتور ديلجادو”.

ورفضت محكمتان في وقت سابق طلبات النادي.

ورحبت رابطة الدوري في وقت سابق بالأحكام القانونية، قائلة إن الإنفاق الإضافي مسموح به حتى لا تؤدي الإصابات طويلة الأمد إلى إضعاف الفريق، لكن لا ينبغي استغلال القاعدة للسماح بتسجيل اللاعبين الذين تتجاوز رواتبهم الحد الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن برشلونة يعتزم تقديم شكوى إلى الحكومة الإسبانية في محاولة أخيرة للسماح للثنائي باللعب. ولم يصدر تعليق فوري من برشلونة على الأمر.

(رويترز)