الاتحاد الإسباني يعاقب أتلتيكو مدريد بإغلاق ملعبه 3 مباريات

إسطنبول: أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، توقيع عقوبة الإغلاق الجزئي لملعب “سيفتاس ميتروبوليتانو” معقل أتلتيكو مدريد، لثلاث مباريات بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الأتلتي وريال مدريد بالدوري الإسباني.

وكتب الاتحاد عبر موقعه الرسمي: “أعلنت اللجنة التأديبية للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء، عن القرارات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بمباراة الجولة الثامنة من الدوري والأحداث التي وقعت الأحد الماضي، على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو بين نادي أتلتيكو مدريد وريال مدريد”.

وتابع: “قررت لجنة الانضباط توقيع عقوبة الإغلاق الجزئي للملعب لثلاث مباريات بعد أن أعلن الحكم ماتيو بوسكيتس فيرير إيقاف المباراة مؤقتا، في الدقيقة 64، حيث تم تطبيق البروتوكول المتعلق برمي الأشياء وإصدار إنذارات مسبقة بالإيقاف في مناسبتين”.

وستسري هذه العقوبة على أتلتيكو مدريد، لدى استقباله ليغانيس ولاس بالماس وألافيس في الجولات الثلاثة المقبلة بالدوري على ملعبه، كما سيتوجب على النادي أيضا دفع غرامة مالية مقدارها 45 ألف يورو.

وتوقفت المباراة مؤقتا بين أتلتيكو وريال مدريد على ملعب “سيفيتاس متروبوليتانو”، بعد أن ألقى مشجعون بالمدرج الجنوبي مقذوفات على أرضية الملعب وباتجاه تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، إثر تسجيل المدافع إيدير ميليتاو هدف التقدم للضيوف.

وبعد توقف استمر أكثر من 20 دقيقة، عاد اللاعبون إلى الملعب ليتم استئناف المباراة من جديد والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

(الأناضول)