الاتحاد الإسباني يقيل مدرب منتخب السيدات خورخي فيلدا 

مدريد: أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، مدرب المنتخب الوطني للسيدات خورخي فيلدا، وسط جدل بشأن “قبلة” رئيس الاتحاد الموقوف لويس روبياليس.

وكان المدرب فيلدا ممن صفقوا لروبياليس عندما أعلن رفضه الاستقالة من رئاسة الاتحاد عقب تعرضه لانتقادات واسعة نتيجة تقبيله اللاعبة جينيفر هيرموسو على الشفاه دون موافقتها، أثناء احتفالات الفريق بالفوز بكأس العالم للسيدات بمدينة سيدني الأسترالية في أغسطس/ آب الماضي.

وعقب الحادثة، أظهر المدرب الإسباني فيلدا دعمه لرئيس الاتحاد روبياليس، لكنه تراجع عن ذلك لاحقا وأصدر بيانا قال فيه إن سلوك الأخير كان “غير لائق”، وفق وكالة “أشوشييتد برس”.

ولاحقا، أوقفت اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم روبياليس 90 يوما، إذ يواجه دعوى قضائية رفعتها ضده الحكومة الإسبانية بسبب السلوك الذي أثار عاصفة من الانتقادات وأدى إلى دعوات واسعة لاستقالته.

وقاد فيلدا، إسبانيا للفوز بكأس العالم للسيدات بعد انتصار تاريخي على إنجلترا بنتيجة 1-0 في النهائي الذي جمع الفريقين في 20 أغسطس الماضي بأستراليا.

(الأناضول)