الاتحاد الإفريقي يرحّب بقرار “العدل الدولية”

إسطنبول: رحب الاتحاد الإفريقي، السبت، بقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بحق إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، تعليقا على قرار “العدل الدولية” في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وأضاف “محمد” أن القرار يؤكد ضرورة “احترام القانون الدولي، وإلزام إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.

وفي سياق متصل، دعت الحكومة الصومالية في بيان لها حول قرار “العدل الدولية”، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة “تجنبا لسقوط المزيد من الضحايا”.

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

وفيما لاقى قرار المحكمة الدولية ترحيبا دوليا وإقليميا، بما في ذلك من حماس، حذرت حركة الجهاد الإسلامي من استغلال إسرائيل عدم صدور قرار بوقف إطلاق فوري للنار في غزة من المحكمة، ما يتيح لها “التصرف كما تشاء”.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت 26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)