الاتحاد الإنكليزي يبحث عن خليفة للمدرب غاريث ساوثغيت

لندن: نشر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، ملفا توضيحيا للإمكانيات والمتطلبات التي يتعين توافرها في المدرب المقبل للمنتخب الإنكليزي، مع الكشف عن وجود عدد من المرشحين بالفعل لخلافة المدرب السابق غاريث ساوثغيت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ساوثغيت رحل عن منصبه بعدما خسر المنتخب الإنكليزي أمام نظيره الإسباني في نهائي أمم أوروبا، في حين تم ترشيح المدير الفني السابق لنيوكاسل إيدي هاو ومدرب تشيلسي وبرايتون السابق غراهام بوتر لشغل المنصب.

ورغم ذلك، قال الاتحاد الإنكليزي إن الباب مفتوح لأي شخص تتوافر فيه الشروط المنشورة اليوم الجمعة، فيما حدد الاتحاد يوم الثاني من آب / أغسطس المقبل موعدا لغلق باب تلقي الطلبات، مع إقامة مباريات دوري الأمم الأوروبية في أيلول / سبتمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد الإنكليزي أن هذا الدور يحتاج إلى قيادة وتطوير المنتخب الإنجليزي بالإضافة للفوز بالبطولات، وأن يحافظ الفريق على مكانته كواحد من أفضل الفرق في العالم.

وأضاف الاتحاد أن القيادة الملهمة ستكون من العناصر الهامة في الشخص المناسب لتولي مهمة الفريق الفني للاتحاد، وأن يقوي علاقته بالأندية التي تضم لاعبين إنكليز.

وأوضح أن المرشح سيكون بحاجة لرخصة التدريب من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وخبرة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية وأن يكون لديه سجل قوي في الدوري الإنكليزي أو في أي دوري كبير في العالم.

وتابع الاتحاد الإنكليزي أنه سيحتاج إلى قائد استثنائي وذو مرونة عالية وأن يكون على دراية بالدور رفيع المستوى الذي سيلعبه وسيجعله تحت التدقيق العام.

(د ب أ)