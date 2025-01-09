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الاتحاد التونسي يفاوض المدرب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ 13 دقيقة

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تونس: وصل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إلى تونس لبدء مفاوضات مع الاتحاد التونسي لكرة القدم لتدريب المنتخب الأول.

ويدرس مجلس الإدارة المؤقت لاتحاد الكرة عددا من الملفات المرشحة لتدريب نسور قرطاج في المرحلة المقبلة بعد ضمان التأهل بصعوبة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بالمغرب في 2025.

وتناقلت مواقع إعلامية صور وصول المدرب السابق لريال مدريد ومنتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا ومصر، كارلوس كيروش (71 عاما) بالفعل إلى تونس برفقة بمدير أعماله فجر اليوم الخميس، عبر مطار تونس قرطاج الدولي.

ويستعد المنتخب التونسي الذي تراجع إلى المركز 51 عالميا في أحدث ترتيب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب التونسي حاليا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين أمام منتخب ناميبيا، الوصيف.

فيما يتواجد منتخب ليبيريا في المركز الثالث بسبع نقاط، ثم مالاوي في المركز الرابع بست نقاط، ثم غينيا الاستوائية في المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط وساوتومي الأخير من دون نقاط.

(د ب أ)

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