الاتحاد الجزائري لكرة القدم يحدد 8 فبراير موعداً لمباراة كأس السوبر

الجزائر: أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات المهمة خلال الفترة القادمة.

وحدد الاتحاد الجزائري يوم 11 يناير/ كانون ثان المقبل، موعدا لعقد جمعية عمومية استثنائية لتكييف لوائحه مع القوانين الوطنية ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وجاء في بيان للاتحاد الجزائري اليوم الثلاثاء، أن جمعيته العمومية العادية ستعقد في الأول من فبراير/ شباط المقبل.

من جهة أخرى، أكد البيان أن نهائي كأس السوبر بين مولودية الجزائر حامل لقب الدوري وشباب بلوزداد حامل لقب الكأس سيقام يوم 8 فبراير/ شباط 2025 على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية.

(د ب أ)