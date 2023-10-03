الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقرر الوقف الفوري لرابطة دوري المحترفين

الجزائر: قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم الوقف الفوري لرابطة دوري المحترفين وتعيين لجنة انتقالية تدير المنافسة، بدعوى انتهاك القوانين والأنظمة السارية.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان نشره مساء الثلاثاء عقب أول اجتماع لمكتبه التنفيذي تحت سلطة الرئيس الجديد وليد صادي، إنه يحتفظ لنفسه بالحق في بدء إجراء التدقيق والرقابة الإدارية لرابطة دوري المحترفين.

كما كشف أن تسيير منافسة الدوري سيعهد إلى لجنة يقودها محمد أمين مسلوق، عضو المكتب التنفيذي، تتولى إدارة المرحلة الانتقالية حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الجزائري تعيين أحمد خرشي، رئيسا للجنة الفيدرالية للتحكيم، مع الإعلان عن أسماء كوادر المديرية التقنية الوطنية للتحكيم، موازاة مع حل غرفة فض النزاعات وإعادة تشكيلها في أقرب وقت طبقا للوائح.

(د ب أ)