الاتحاد الجزائري يحصل على موافقة خليفة بلماضي

لندن- “القدس العربي”:

أفادت تقارير صحافية، بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، استقر بالفعل على خليفة جمال بلماضي، ولا يتبقى سوى الاتفاق على الخطوط العريضة في الاتفاق، خاصة بعد ترحيب المدرب المحتمل بالفكرة برمتها، شريطة انتظاره حتى ينتهي من التزامه الحالي.

وخسر بلماضي وظيفته، بعد صدمة الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي. ومنذ ذلك الحين، بالكاد لا تتوقف الشائعات حول هوية الناخب الوطني الجديد، ما بين آراء ترجح الإبقاء على سياسة المدرب المحلي، وأخرى تدعم فكرة الاستعانة بخبير أجنبي، على أمل استنساخ الوجه المشرق لتجربة المدرب الأسبق وحيد حاليلوزيتش في كأس العالم البرازيل 2014.

وفي آخر تحديث لملف خليفة وزير السعادة سابقا، قالت منصة “Win Win”، إنها علمت من مصادرها داخل اتحاد كرة القدم الجزائري، أن الرئيس وليد صادي، وقع اختياره على البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني الحالي للمنتخب النيجيري، ليكون عرّاب المشروع الجديد، مع تأكيد لا لبس فيه، بأن وسطاء صادي، تواصلوا بالفعل مع بيئة مدرب الأهلي المصري الأسبق، وكانت النتائج الأولية أقل ما يقال عنها مبشرة.

ووفقا لنفس المصدر، فإن بيسيرو (63عاما)، أعطى المسؤولين في الاتحاد الجزائري، موافقة مبدئية لتولي القيادة الفنية للخضر في رحلة البحث عن تأشيرة اللعب في مونديال أمريكا الشمالية 2026، والتحضير لكأس أمم أفريقيا المغرب 2025، لكن طلب من الوسطاء الانتظار إلى أن ينهي التزامه مع النسور الخضراء في المونديال الأفريقي الحالي، لا سيما بعد نجاحه في قيادة نيجيريا للدور نصف النهائي.

ورغم أن بيسيرو لم يسبق له تدريبات المنتخبات، إلا أنه نجح في تجربته الأولى مع نيجيريا، التي بدأت في مايو/ أيار 2022، والآن بلغت ذروتها بفضل العروض والنتائج المميزة التي يحققها مع المنتخب في الكان الحالي، آخرها إقصاء الكاميرون من الدور ثمن النهائي، ثم أنغولا في ربع النهائي، ليضرب موعدا مع جنوب أفريقيا في ملحمة البحث عن بطاقة اللعب في المباراة النهائية ضد الفائز من كوت ديفوار وجمهورية الكونغو يوم الأحد المقبل.

وفي الختام، شدد المصدر على أن بيسيرو يتقدم صفوف المرشحين لخلافة بلماضي، لما لديه من خبرات وتجارب سابقة سواء في أوروبا أو المنطقة العربية ومؤخرا الأفريقية، لكن في حال فشلت المفاوضات، ستتحول الأنظار تجاه مواطنه وأستاذه في ريال مدريد موسم 2003-2004، كارلوس كيروش، المتاح منذ إقالته من تدريب المنتخب القطري أواخر العام الماضي، وفي كل الأحوال، سيتم إغلاق هذا ملف المدرب الجديد منتصف الشهر الجاري، حتى يكون جاهزا للبطولة الودية المقررة الشهر المقبل في الجزائر بمشاركة جنوب أفريقيا وبوليفيا وأندورا.

وتأتي هذه الأنباء، بعد وصول العلاقة بين اتحاد الكرة الجزائري وبلماضي إلى طريق مسدود، كما وضح في البيان الثاني، الذي نشره وليد صادي، للتأكيد على بدء عمل اللجنة المشرفة على دراسة ملفات المدربين المرشحين لتدريب المنتخب في المرحلة القادمة، على أن تنتهي من عملها في غضون 10 أيام، فيما فُسرت على نطاق واسع بالرسالة الاستفزازية للمدرب السابق، الذي يرفض فسخ عقده بشكل قانوني حتى هذه اللحظة، لاختلافه مع رئيس الاتحاد على المبالغ المطلوبة لفك الارتباط.