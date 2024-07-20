الاتحاد الجزائري يخذل موهبة هيرتا برلين

الجزائر- “القدس العربي”:

أفادت مصادر صحافية جزائرية، بأن اتحاد كرة القدم، ما زال يتجاهل واحد من أبرز اللاعبين من أصحاب الجنسيات المزدوجة في أوروبا، وذلك عكس ما تردد في الأسابيع والأيام الماضية، بشأن تواصل المقربين من رئيس الاتحاد وليد صادي، مع الدائرة المقربة من اليافع البالغ من العمر 18 عاما، لرسم خطة انضمامه إلى صفوف منتخب محاربي الصحراء الأول في قادم المواعيد.

ونقلت عدة مصادر عن صحيفة “لا غازيت دي فينيك” الجزائرية، أن اتحاد الكرة، بالكاد خذل موهوب نادي هيرتا برلين إبراهيم مازة، أو على أقل تقدير خيب آماله حتى هذه اللحظة، بعدم التواصل معه أو مع والده بخصوص الدفاع عن ألوان الخضر في المحافل الدولية، وذلك استنادا لتصريحات الوالد مع نفس المنصة، التي تعمد خلالها تكذيب صحة الرواية الرائجة عن تواصله مع الرئيس وليد صادي أو أحد الوسطاء.

وتسابقت الصحف والمواقع الرياضية المحلية في الفترة الماضية، في تحديث الأنباء والتقارير حول آخر مستجدات مفاوضات اتحاد الكرة مع أسرة نجم البوندسليغا المنتظر في المستقبل القريب، كموهبة على وشك الانفجار الكروي، بالتزامن مع اقتران اسمه بالعديد من أندية القمة في الدوري الألماني، شأنه شأن باقي أبناء المهاجرين وأصحاب الجنسيات المزدوجة في الدوريات الأوروبية الكبرى، في مقدمتهم في المرحلة القادمة مهاجم نادي ليون المرشح للانتقال إلى بوروسيا دورتموند ريان شرقي، وشريكه في منتخب فرنسا الأولمبي ونادي موناكو مغناس أكليوش.

وجاءت المفاجأة التي فجرها والد الشاب الألماني المولد، لتنفي صحة ما أثير حول تواصل الاتحاد الجزائري مع جوهرة نادي هيرتا برلين، وتضع الكثير من علامات الاستفهام على الطريقة أو المعايير التي يحددها وليد صادي ومجلسه المعاون في اختيار المواهب المستهدفة في أوروبا، على غرار المقارنة المطروحة في العديد من المنصات، بين تجاهل لاعب في طريقه للتمرس على اللعب في أعلى مستوى تنافسي في الدوريات الأوروبية الكبرى مثل مازة، وبين الإصرار على التواصل مع آخرين في مستوى تنافسي أقل، مثل أمين شياخة، مهاجم شباب كوبنهاغن الدنماركي، الذي تمنع على منتخب الآباء والأجداد أكثر من مرة، حتى بعد حرمانه من تمثيل منتخب مسقط رأسه في يورو الشباب.

ومعروف أن مازة، وُلد في العاصمة الألمانية برلين في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005، لأب جزائري وأم من أصول فيتنامية، وقد تم تصعيده للفريق الأول لهيرتا برلين في دوري “البوندسليغا 2” الموسم الماضي، الذي خرج منه بـ13 مشاركة على مستوى الدوري، سجل خلالها هدفا وصنع اثنين، وذلك بالرغم من الموقف الصعب الذي تعرض له في أواخر أبريل/ نيسان، حين قام مدربه بال دارداي، بالركض نحوه لتعنيفه أمام الشاشات وأمام أكثر من 60 ألف مشجع، كانوا حاضرين في مدرجات “الملعب الأولمبي”، لمشاهدة مواجهة هانوفر 96 ضمن منافسات دوري القسم الثاني، ما جعل إبراهيم يدخل في نوبة بكاء هيستيرية، ومن ثم بدأت الشائعات حول استعداده للتوقف عن تمثيل منتخب الماكينات للشباب، تمهيدا لدخوله مشروع بيتكوفيتش في المستقبل.