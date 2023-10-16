الاتحاد الدولي للسباحة يحذف صور المصري الحائز على ذهبية العالم بسبب دعمه لفلسطين- (فيديو)

القاهرة- “القدس العربي”:

حذف الاتحاد الدولي للسباحة، صور السباح عبد الرحمن سامح الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم التي تستضيفها اليونان، من على صفحته الرسمية على الفيسبوك، بعد إعلان دعمه لفلسطين.

وكان سامح لاعب منتخب مصر للسباحة، رفض الاحتفال بتتويجه بالميدالية الذهبية التي حققها في سباق 50 مترا فراشة ببطولة العالم للسباحة المقامة باليونان.

وقال عبد الرحمن سامح، في تصريحات من على منصة التتويج، أمس الأحد: لا يمكنني الاحتفال بالتتويج وأخوتي يتم قتلهم يوميًا في فلسطين.

وأضاف: “من الصعب الاحتفال بهذا اللقب في ظل ما يعانيه أخوتي في فلسطين من هجوم، طوال الأيام الماضية، وتمت مهاجمتي طوال الاسبوع بسبب دعمي لأخوتي هناك ولكني سأستمر في ذلك”.

ونشر الاتحاد الدولي صور كافة المتوجين في مختلف المنافسات باستثناء عبد الرحمن سامح.