الاتحاد الدولي للملاكمة يهدد بالكشف عن نتائج اختبار تحديد جنس الجزائرية إيمان خليف

برلين: أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة، اليوم الأربعاء ترحيبه بخطط الملاكمة الجزائرية إيمان خليف باتخاذ إجراءات قانونية ضده، مضيفا أن هذه الخطوة ستدفع الاتحاد الدولي للملاكمة للكشف عن نتيجتي اختبار لتحديد الجنس.

وأضاف الاتحاد الدولي للملاكمة، في بيان، أنه وفقا للاختبارات، تقرر منع الملاكمة من المشاركة في بطولاته للملاكمة النسائية، ولم يتم الكشف عن نتائج الاختبارات التي أجريت في عام 2023.

وقال عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي، في البيان، “نحن سعداء، لأننا سنكون قادرين على إثبات صحة موقفنا بمنع إيمان خليف من المشاركة في بطولات الملاكمة النسائية بسبب عدم أهليتها، وضمانا لسلامة وحماية المتنافسات وإرساء مبادئ المنافسة العادلة”.

وفازت خليف والملاكمة التايوانية لين يو تينغ بذهبيتين في أولمبياد باريس، الصيف الماضي، بعدما سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للملاكمتين بالمشاركة في الحدث الأولمبي بعد استبعادهما من بطولات الاتحاد الدولي للملاكمة.

وأضاف كريمليف “اللجنة الأولمبية الدولية ستواجه يضا عواقب قراراتها”.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة “سنصر على إجراء الفحص الطبي الشرعي، الذي سيثبت صحة موقفنا، وسنعلن عن النتيجة، وسيتحمل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية المسؤولية القانونية الناتجة عن قراره”.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة أعلن، يوم الإثنين، أنه سيقدم شكاوى جنائية ضد اللجنة الأولمبية الدولية في الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا.

وأصدر الاتحاد الدولي للملاكمة بيانه اليوم الأربعاء ردا على منشور الملاكمة الجزائرية إيمان خليف التي أكدت فيه أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن موقفها.

