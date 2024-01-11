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الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يعلن غياب إسرائيل عن مسابقاته لأسباب أمنية

منذ 18 دقيقة

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برلين: أعلن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، عن عدم السماح لإسرائيل بالمنافسة في البطولات الدولية للعبة إلى أجل غير مسمى، لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة.

وذكر الاتحاد الدولي لهوكي الجليد أن ذلك الإجراء سيستمر حتى يتم ضمان سلامة وأمن جميع المشاركين (بما في ذلك المشاركون من إسرائيل).

وذكر الاتحاد في بيان له: “بعد دراسة، قرر مجلس الاتحاد أنه بسبب المخاوف الأمنية بشأن المشاركين في البطولات، فإن إسرائيل لن تشارك في مسابقات الاتحاد في الوقت الحالي “.

وواصل: “الاتحاد يتحمل مسؤولية حماية جميع المشاركين في بطولاته، كما يلتزم بوضع قواعد السلامة والأمان”.

وأضاف: “مجلس الاتحاد اتخذ القرار بعد دراسة متأنية ومبنية على تقييم مدى خطورة الوضع بالنسبة للمشاركين، وبالمناقشة مع المستضيفين للأحداث”.

ولم يذكر البيان وجود رفض من جانب بعض أعضاء الاتحاد اللعب أمام إسرائيل، كما لم يتم الإشارة إلى الحرب على غزة.

كان فريق إسرائيل للرجال في لعبة هوكي الجليد سيلعب في نيسان/ أبريل المقبل في صربيا أمام عدة فرق، ومنها الإمارات، فيما كان منتخب السيدات سيواجه البوسنة والهرسك وإندونيسيا في آذار/ مارس المقبل في إستونيا.

(د ب أ)

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