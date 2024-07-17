 الاتحاد السعودي يضم الجزائري حسام عوار

إسطنبول: تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي رسميا مع الدولي الجزائري حسام عوار بعقد يمتد لمدة 4 مواسم قادما من فريق روما الإيطالي، في أولى صفقات الفريق للموسم الجديد.

وقال النادي السعودي، الثلاثاء، في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة “إكس”: “يعلن نادي الاتحاد عن انضمام اللاعب الجزائري حسام عوار لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم”.

وتابع: “تمت مراسم توقيع العقد في مقر معسكر الفريق في مدينة أليكانتي الإسبانية، بين الرئيس التنفيذي للنادي دمينغوس أوليفيرا واللاعب بحضور المدير الرياضي رامون بلانيس بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي الذي أجراه صباح الثلاثاء”.

ويمتلك حسام عوار مسيرة احترافية مميزة كلاعب لعب في ناديي ليون الفرنسي وروما الإيطالي، ويعتبر أحد العناصر المهمة في صفوف منتخب الجزائر.

ورحب الرئيس التنفيذي للنادي دمينغوس أوليفيرا باللاعب، متمنيا أن يكون انتقاله لصفوف فريق نادي الاتحاد بمثابة محطة جديدة مميزة له في مسيرته ويسهم مع زملائه في تقديم المستويات والنتائج التي تتطلع إليها جماهير النادي ومحبوه.

وأضاف دمينغوس بأن “التعاقد مع حسام جاء بناء على احتياجات الفريق الفنية للاعب يمتلك مواصفات معينة تخدم المنظومة وهو الأساس الذي وضعناه في تعاقداتنا بأن تكون مبنية على احتياجات الفريق الفنية في المراكز التي تم تحديدها من جانب اللجنة الرياضية والتي تم عرضها أيضا على المدرب”.

من جهته، أبدى اللاعب حسام عوار سعادته بالانضمام لصفوف نادي الاتحاد “الذي يمتلك تاريخا عريقا وجماهير عاشقة ومجموعة مميزة من اللاعبين وجهازا فنيا خبيرا”، موضحا أن “توفر هذه العناصر الجاذبة” هو ما يدفعه لتقديم أفضل ما لديه لتمثيل النادي وإسعاد جماهيره.

يذكر أن عوار، البالغ من العمر 26 عاما، يلعب في خط الوسط، ودافع عن ألوان نادي ليون الفرنسي من عام 2016 وحتى 2023 قبل انتقاله إلى نادي روما الإيطالي.

(الأناضول)