الاتحاد السعودي يعاقب الهلال لانسحابه من كأس السوبر

إسطنبول: عاقب الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، نادي الهلال بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) وحرمانه من المشاركة في كأس السوبر السعودي الموسم المقبل، على خلفية انسحابه من النسخة الحالية للمسابقة.

وجاء في القرار الصادر عن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد: “ثبوت مخالفة نادي الهلال للمادة (59-3) من لائحة الانضباط والأخلاق، وعليه إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (500.000) ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وأضاف: “حرمان نادي الهلال من المشاركة في كأس السوبر السعودي للموسم القادم 2026-2027، رابعا: حرمان نادي الهلال من أي مبالغ مالية مخصصة لمسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026”.

وأوضحت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف وفقا للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

واعتذر الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025، المزمع إقامتها في هونغ كونغ الشهر الجاري بمشاركة الاتحاد، والنصر، والقادسية، جراء ضيق الوقت بعد المشاركة في كأس العالم للأندية، ما حدا الاتحاد السعودي لاعتماد مشاركة الأهلي بدلا عنه.

وأوضحت إدارة النادي أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع الجهاز الفني، بهدف منح اللاعبين قسطا من الراحة وتجنب الإرهاق البدني والنفسي، وذلك في ظل جدول المباريات المزدحم وتوالي المشاركات في مختلف البطولات المحلية والقارية.

ورغم أن النادي حاول تبرير قراره، إلا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رأى في ذلك خرقا للوائح المنظمة للبطولة، ما استدعى تدخل لجنة الانضباط وتطبيق لائحة العقوبات ضد انسحابه.

(الأناضول)