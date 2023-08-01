“الاتحاد السوفي” الجزائري يعين بلعطوي مديرا فنيا للفريق

الجزائر: عين نادي الاتحاد الرياضي السوفي الصاعد حديثا لدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، المدرب عمر بلعطوي، مديرا فنيا للفريق خلفا لرضا بن دريس.

وقال بلعطوي عبر مقطع فيديو نشره الاتحاد الرياضي السوفي على صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الثلاثاء إنه يستهدف قيادة الاتحاد السوفي لبر الأمان في أول موسم له مع الكبار، مشيرا إلى أنه سيدرس مع إدارة النادي إبرام تعاقدات جديدة.

وأكد بلعطوي، الذي كان قد درب مولودية وهران الموسم الماضي، حاجة الاتحاد الرياضي السوفي للاعبين جدد، مبرزا أنه سيحدد مع مسؤولي الفريق تاريخ العودة للتدريبات تحسبا لانطلاق الدوري الجزائري المقرر في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل.

من جهته، كشف يوسف سخري رئيس الاتحاد الرياضي السوفي، أن الجهاز الفني الجديد هو من سيتحمل مسؤولية اختيار اللاعبين الجدد وفق ميزانية الفريق وقياسا برغبتهم واستعدادهم للدفاع عن ألوانه.

كما شدد سخري على أن الاتحاد السوفي يتطلع لتقديم صورة جيدة وسيسعى لصنع المفاجأة، داعيا الجماهير إلى دعم أكبر في الموسم المقبل.

(د ب أ)